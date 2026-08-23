به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ در مراسم گرامیداشت روز پزشک که در بیمارستان شهید محلاتی تبریز برگزار شد، اظهار کرد: شکل‌گیری جامعه‌ای سالم و پویا، حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه‌های مختلف در نظام سلامت است و پزشکان در این میان نقشی محوری و تعیین‌کننده دارند.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان مراکز درمانی استان، افزود: کادر درمان در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر با حضور مستمر و ارائه خدمات به مجروحان و آسیب‌دیدگان، نقش مهمی در پشتیبانی از جبهه‌ها و خدمت‌رسانی به مردم ایفا کردند و جایگاه جامعه پزشکی در این مقاطع بیش از گذشته نمایان شد.

سلامت؛ زیربنای توسعه جامعه

استاندار آذربایجان شرقی سلامت را یکی از پایه‌های اصلی پیشرفت و توسعه دانست و گفت: برخورداری از جامعه‌ای سالم، پیش‌نیاز تحقق توسعه پایدار است و هر میزان سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای تقویت بنیان‌های جامعه محسوب می‌شود.

سرمست همچنین بر ضرورت همگامی جامعه پزشکی با تحولات علمی و فناوری تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از دانش روز و فناوری‌های نوین در کنار پایبندی به اخلاق حرفه‌ای می‌تواند جایگاه پزشکان را بیش از پیش ارتقا داده و آنان را به الگویی شایسته برای نسل جوان تبدیل کند.

دغدغه‌های جامعه پزشکی باید شنیده شود

وی با بیان اینکه انتظارات از نظام سلامت باید در کنار توجه به مطالبات جامعه پزشکی دنبال شود، اظهار کرد: همان‌گونه که از پزشکان و کادر درمان انتظار ارائه خدمات مطلوب به مردم وجود دارد، مسئولان نیز باید شنونده دغدغه‌ها و مسائل این قشر باشند.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مدیریت عالی استان خود را همراه جامعه پزشکی می‌داند و تلاش می‌کند از دیدگاه‌های تخصصی پزشکان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه سلامت استفاده کند تا سیاست‌ها و اقدامات این بخش بر پایه نظر کارشناسی اتخاذ شود.

تأمین امنیت و سلامت در شرایط جنگی

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: از ابتدای مسئولیت در استان، موضوع امنیت در کنار تأمین نیازهای اساسی و سلامت مردم در اولویت قرار داشته است.

وی افزود: مدیریت استان ضمن انجام وظایف خود در قبال تأمین مایحتاج و سلامت شهروندان، خود را متعهد به پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی استان می‌داند که در خط مقدم دفاع از کشور و حفظ امنیت مردم حضور دارند.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان از مجموعه پزشکان، پرستاران و تمامی دست‌اندرکاران نظام سلامت استان به دلیل خدمات فداکارانه آنان، به‌ویژه در شرایط جنگی، قدردانی کرد.