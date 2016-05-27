پزشک خانواده باید بر مراقبت های سرپایی تمرکز کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی در گردهمایی سالانه انجمن پزشکان عمومی ایران در شیراز، اظهارداشت: اگر طبابت مبتنی بر الزامات نظام سلامت باشد، قطعا مورد قبول دست اندرکاران و متولیان حوزه سلامت قرار می گیرد و وزارت بهداشت آن را می پذیرد.

وی با تاکید بر اینکه تمرکز پزشک خانواده باید بر مراقبت های سرپایی باشد، تصریح کرد: پزشک خانواده باید وکیل خانواده در سطوح مختلف باشد.

قائم مقام وزیر بهداشت معتقد است که در هیچ جای دنیا پزشک خانواده پزشک عمومی نیست. بعد از مدتی با گذراندن دوره‌هایی، متخصص پزشک خانواده می‌شوند.

حریرچی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت به دنبال مدل نهایی پزشک خانواده است، گفت: این مدل از پزشک خانواده در بند ج ماده ۳۲ برنامه پنجم آورده شده است.

معاون کل وزارت بهداشت در ادامه به طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: با ایجاد کلینیک‌های طرح تحول سلامت، پزشکان متخصص به بخش دولتی آمده اند و فضا برای پزشکان عمومی بازتر شده است.

وی با عنوان این مطلب که از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت بار مراجعه به پزشکان عمومی بیشتر شده است، گفت: با کاهش پرداختی از جیب مردم سعی داریم تولیت خود را بر نظام سلامت تقویت کنیم.



