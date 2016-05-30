بیکاری عامل بسیاری از جرایم/ آموزش تخصصی اشتغال به مجرمان بوشهری

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در گذشته زندان‌ها مکانی برای تنبیه افراد و جلوگیری از ورود آنها به جامعه بود و هیچ‌گونه اقدامات تربیتی در زندان‌ها برای اصلاح زندانیان صورت نمی‌گرفت ولی در سال‌های اخیر شاهد تغییر در این زمینه هستیم.

زندان‌ها هم‌اکنون به محلی برای تربیت و ارائه آموزش‌های مختلف به زندانیان تبدیل شده‌اند و امید است افرادی که از زندان‌ها خارج می‌شوند، موضوعات مختلفی را آموزش دیده باشند که در زندگی پس از زندان به کار آنها بیاید.

یکی از مهمترین آسیب‌هایی که باعث می‌شود مجرمان به سمت جرم کشیده شوند، نبود اشتغال مناسب است؛ فضای بیکاری باعث می شود تا افراد به سمت برخی از آسیب‌های اجتماعی و متعاقب آن به سمت جرم کشیده شوند.

یکی از مهمترین عوامل بیکاری افراد نیز نداشتن تخصص مناسب برای حضور در فضای کسب و کار است و در صورتی که افراد دارای تخصص مناسبی برای اشتغال باشند می‌توانند از آسیب‌ها و جرایم فاصله بگیرند.

با توجه به اینکه بسیاری از مجرمان زندانی تخصص لازم را برای اشتغال ندارند، آموزش‌های تخصصی مهارتی برای زندانیان در دستور کار سازمان فنی و حرفه‌ای و مسئولان زندان‌ها قرار گرفته است و در همین راستا صبح دوشبه نشستی بین مسئولان فنی و حرفه‌ای و دادگستری برگزار شد.

توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی این سازمان برای ارائه آموزش‌های مهارتی به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی ذهنی و حرفه‌ای فرزندانشان نقش آفرین است.

عبدالرسول کازرونی با اشاره به اینکه تربیت مربی در حوزه آسیب های اجتماعی در راستای توانمندسازی آموزش‌ها در بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار خواهیم داد اظهار داشت: با توجه به اشباع نیروی انسانی بخش دولتی و انبوه نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی برای ورود به بازار کار نقش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در این برهه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه این اداره کل در راستای توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی دوره های متعددی برگزار کرده است افزود: مهارت آموزی و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای نقش موثری در کاهش جرم و بزهکاری در سطح جامعه دارد.

آموزش مهارتی زندانیان

کازرونی با اشاره به ضرورت توسعه آموزهای فنی و حرفه ای در ندامتگاه ها بیان داشت: یادگیری آموزش‌های فنی و مهارتی برای مددجویان علاوه برایجاد شرایط اشتغال، موجب تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آنان شده و علاوه بر کاهش آمار بزهکاری در بازگشت مؤثر آنان به جامعه تأثیر بسزایی دارد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر در ادامه خواستار مجازات‌های جایگزین برای مجرین شد و بیان کرد: فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای توسط مجرمین می تواند یکی از مجازات‌های مفید در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه باشد.

نداشتن مهارت شغلی احتمال مجرمیت را افزایش می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر نیز گفت: از آنجا که یکی از وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هماهنگی بین سازمان‌های مختلف در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرم و بزهکاری است در این راستا این معاونت با شناسایی و نیاز سنجی از افراد زندانی و خانواده‌های زندانیان به منظور خود کفایی آنها توسعه آموزش‌های مهارتی را در دستور کار دارد.

سید احمدرضا فرهی افزود: آموزش‌های لازم به زندانیان می‌تواند نتایج موثر روحی، روانی و تربیتی در زندانیان در دوران محکومیت به حبس، توانمندسازی زندانیان برای اشتغال مفید و مولد پس از آزادی، توانمند سازی برای تأمین معاش و بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به محیط زندان داشته باشد.

وی یکی از مشکلات اجتماعی امروز را عدم آموزش شغلی و حرفه‌ای مناسب در زمینه تولید و کسب و کار دانست و گفت: برخی افراد به دلیل عدم مهارت شغلی لازم به مشاغل کاذب روی می آوردند و برخی به انحراف کشیده می شوند و متاسفانه چنین شرایطی زمینه گرایش به ارتکاب جرم در برخی از این افراد را فراهم می کند.

فرهی با اشاره به اینکه دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و اثر بخش باید در ندامتگاه‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت برگزار شود اظهار داشت: در راستای توسعه اخلاق مداری و فرهنگ کار در بین مددجویان دوره‌های اخلاق حرفه‌ای و کارآفرینی مکمل دوره‌های فنی در ندامتگاه‌های استان شود.