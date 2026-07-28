به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح سه شنبه در نشست با مدیر کل زندان های استان بوشهر اظهار کرد: زندان نباید صرفاً مکانی برای نگهداری محکومان باشد، بلکه باید به دانشگاهی برای آموزش، اصلاح، یادگیری مهارتهای فردی، اجتماعی و شغلی و پرورش انسانهای توانمند تبدیل شود که در این راستا گام های خوبی برداشته شده است.
فرماندار گناوه گفت: مهارتآموزی یکی از مؤثرترین راهکارها برای بازتوانی زندانیان و فراهم کردن زمینه بازگشت موفق آنان به جامعه است.
اسفندیاری بیان کرد: اگر افراد در دوران تحمل محکومیت، آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتهای زندگی را فرا بگیرند، پس از آزادی با اعتماد به نفس بیشتری وارد جامعه و بازار کار خواهند شد و فرصت مناسبی برای آغاز دوباره زندگی خواهند داشت.
وی افزود: توسعه برنامههای آموزشی، فرهنگی، دینی و مهارتی در زندانها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
نقش مهم اشتغال پایدار در کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از تکرار جرم
فرماندار گناوه با بیان اینکه اشتغال پایدار نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از تکرار جرم دارد، تصریح کرد: توانمندسازی زندانیان از طریق آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار، علاوه بر افزایش فرصتهای اشتغال، زمینه خودکفایی اقتصادی و کاهش بازگشت دوباره آنان به چرخه جرم را فراهم میکند.
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