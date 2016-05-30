ترکیه گام اول برای ترمیم روابط با روسیه را بردارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، روسیه خواستار برداشتن اولین گام از سوی ترکیه برای عادی سازی روابط مسکو و آنکارا شد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به اظهارات وزیر خارجه ترکیه که خواستار تشکیل کار گروه برای ترمیم روابط دو طرف شده بود گفت: هیچ کار گروهی نمی تواند سوالات بین ترکیه و روسیه را جوابگو باشد مگر اینکه ترکیه اولین گام را بردارد.

وی گفت: اقدام برای حل مشکل باید از سوی ترکیه صورت گیرد، مسئله ای که رئیس جمهور روسیه در آتن خواستار آن شد.

ولادیمیر پوتین هفته گذشته در جریان دیدار خود از یونان با اشاره به تیرگی روابط کشورش با ترکیه خواستار ترمیم روابط مسکو و آنکارا شده بود.

پوتین گفت: ما خواستار ترمیم روابط با آنکارا هستیم ولی ترکیه هنوز اقدامی در این صورت نکرده است و عذرخواهی از سوی آنها ندیده ایم.

در پی ساقط شدن جنگنده روسیه توسط ترکیه روابط دو طرف به تیرگی گرایید.