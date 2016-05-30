سوال ما این است که چرا فلسطینیان باید تاوان هولوکاست را بدهند

به گزارش خبرگزاری مهر،در این مراسم همچنین بسیاری از چهره‌های فرهنگی و هنری كشورمان از جمله محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری، مرتضی گودرزی دیباج مدیر مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری، مسعود شجاعی طباطبایی دبیر دومین جشنواره كارتون و كاریكاتور هولوكاست، عبدالحمید قدیریان، حسین صفارهرندی، محمدحسین نیرومند، علیرضا قزوه و ... حضور داشتند.



در ابتدای این مراسم، امیرحسین مدرس كه اجرای آیین اختتامیه را بر عهده داشت با اشاره به واكنش هایی كه برگزاری این نمایشگاه در سطح جهان به همراه داشته است، گفت: با شروع اطلاع رسانی درباره این مسابقه، دنیا در مخالفت با موضوع آن واكنش نشان داد و با روكشی از حمایت از حقوق بشر و دفاع از قربانیان كشتار جمعی، اصرار داشت از هر طریقی شده این كار را متوقف كند. با این حال، برگزاركنندگان این مسابقه در نامه هایی رسمی مواضعشان را مطرح و بیان كردند كه به دنبال حقیقت خواهی هستند.



مدرس همچنین افزود: افتخار برگزاركنندگان دومین مسابقه كارتون و كاریكاتور هولوكاست، تقریظ و حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی بود كه مهر تایید و تحسینی بر روند برگزاری این فراخوان زد.



وی ادامه داد: می دانیم در دنیایی زندگی می كنیم كه شعارها در سطح جهانی زیاد است ولی تا جایی كه منافعشان را به خطر نیندازد و به محض این كه احساس كنند منافعشان به مخاطره می افتد، آزادی بیان و شعارهای انسان دوستانه را فراموش می كنند به طوری كه می بینیم این همه كشتار در آفریقا، شرق دور، میانمار، نیجریه، فلسطین و ... صورت می گیرد ولی دنیا چشمش را به این موضوعات بسته چون به نفعش نیست.



مدرس گفت: هنرمندان این نمایشگاه از طریق هنرشان كاری كردند كه با كاریكاتور كه از نظر خیلی ها صرفا برای تفنن است، دنیا را به واكنش واداشتند و به وسیله این زبان جهانی، به جنگ شعارهای پوشالی و بیرقهای پوسیده رفتند.



شجاعی طباطبایی: نگران هولوكاست‌های معاصر هستیم



در ادامه، سیدمسعود شجاعی طباطبایی دبیر دومین نمایشگاه كارتون و كاریكاتور هولوكاست، بیان كرد: پیشینه این اتفاق به ۱۰ سال پیش بازمی گردد كه یك نشریه دانماركی، عكس هایی توهین آمیز درباره پیامبر گرامی اسلام به چاپ رساند. ما در آن زمان اولین مسابقه هولوكاست را مطرح و اعلام كردیم اگر اروپا و امریكا به آزادی بیان معتقدند، چرا نمی توان از هولوكاست حرف زد؟ دومین مسابقه هولوكاست نیز در واكنش به طرح توهین آمیز نشریه شارلی ابدو شكل گرفت. در این مسابقه از ۵۰ كشور دنیا، هنرمندان كاریكاتوریست آثارشان را ارائه كردند و هنرمندان در دفاع از مردم مظلوم فلسطین برخاسته و بدون ترس و واهمه آثارشان را ارائه كردند.



این هنرمند كاریكاتوریست تاكید كرد: موضوعاتی كه ما در این فراخوان مورد اشاره قرار دادیم این بود كه چرا با این كه غربی ها معتقدند آزادی بیان حد و مرزی ندارد، هر محققی درباره هولوكاست مطلبی را بیان می كند، با مجازات زندان رو به رو می شود؟ موضوع دیگری كه مطرح كردیم این بود كه چرا تاوان هولوكاست را باید مردم فلسطین بدهند؟ ضمن این كه مطرح كردیم ما نگران هولوكاست های معاصر هستیم و مسبب اصلی هولوكاست اصلی زمان حاضر را رژیم صهیونیستی می دانیم كه به عنوان یك رژیم كودك كش در دنیا شناخته شده است.



وی همچنین افزود: نگرانی صهیونیستی ها از برگزاری این نمایشگاه بسیار زیاد بود و با رایزنی هایی كه انجام دادند، مدیركل یونسكو نسبت به برپایی این نمایشگاه واكنش تندی نشان داد و گفتند سعی در مسخره كردن كشته شدگان یهود داشتیم، در حالی كه ما به ایشان جوابیه ای به همراه سی دی آثار این نمایشگاه ارسال كرده و گفتیم در هیچكدام از آثار، نشانه ای از تمسخر نمی بینید بلكه این كاریكاتورها با محوریت دفاع از مردم مظلوم فلسطین طراحی شده اند ضمن این كه ای كاش در مقابل توهین سایر كاریكاتوریست های كشورهای دیگر به پیامبر مسلمانان نیز واكنش نشان می دادید و اصلا چرا دربرابر نسل كشی اعراب فلسطینی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی سكوت كرده و آن را محكوم نمی كنید؟



شجاعی طباطبایی درباره آثار ارسالی به این فراخوان نیز توضیح داد: با تمام مخالفت های صورت گرفته، برخی از این تصاویر از هنرمندان غیرمسلمان ارسال شده، رییس كارتونیست های اروپا اولین كسی بود كه در این زمینه كار ارائه داد و سایرین را نیز به مشاركت در این فراخوان تشویق كرد. در این نمایشگاه، آثاری از هنرمندان كشورهایی دیده می شود كه در كشورشان مجازات هایی برای سخن گفتن از هولوكاست در نظر گرفته شده به عنوان مثال ۱۸ نفر از فرانسه در این نمایشگاه اثر دارند، چند نفر نیز با اسم مستعار در این نمایشگاه شركت كردند اما عزم جدی داشتند كه نسبت به اتفاقاتی كه در جهان اطرافشان در حال رخ دادن است، از طریق زبان هنر اعتراض كنند كه این جدیت آنها به ما انرژی و اراده بیشتری می دهد.