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۱۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۶

انفجار بمب در مسیر قطار سریع السیر در شمال فرانسه

منابع فرانسوی از انفجار بمب در مسیر قطار سریع السیر در منطقه ای در شمال این کشور خبر دادند و افزودند: افراد ناشناس ۱۰ بمب کوچک کار گذاشتند که ۹ بمب خنثی و یک بمب منفجر شد اما خسارت کمی داشت.

 

 

کد مطلب 3675505

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