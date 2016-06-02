انفجار بمب در مسیر قطار سریع السیر در شمال فرانسه

منابع فرانسوی از انفجار بمب در مسیر قطار سریع السیر در منطقه ای در شمال این کشور خبر دادند و افزودند: افراد ناشناس ۱۰ بمب کوچک کار گذاشتند که ۹ بمب خنثی و یک بمب منفجر شد اما خسارت کمی داشت.