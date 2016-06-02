https://mehrnews.com/xFfQk ۱۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۶ کد مطلب 3675505 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۱۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۶ انفجار بمب در مسیر قطار سریع السیر در شمال فرانسه منابع فرانسوی از انفجار بمب در مسیر قطار سریع السیر در منطقه ای در شمال این کشور خبر دادند و افزودند: افراد ناشناس ۱۰ بمب کوچک کار گذاشتند که ۹ بمب خنثی و یک بمب منفجر شد اما خسارت کمی داشت. کد مطلب 3675505 کپی شد مطالب مرتبط کشف بسته مشکوک، یکی از خیابان های معروف پاریس را مسدود کرد برچسبها فرانسه انفجار تروریستی
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