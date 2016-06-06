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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد:

پایان آزادی برای نظامیان آمریکایی مستقر در ژاپن

پایان آزادی برای نظامیان آمریکایی مستقر در ژاپن

حادثه تصادف دو شهروند ژاپنی که قربانی عدم پایبندی نظامیان آمریکا به رعایت شئونات اخلاقی شده اند، موجب اعمال محدودیت و تنبیه ساکنین پایگاه های آمریکایی مستقر در ژاپن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروی دریایی آمریکا امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای نوشیدن مشروبات الکلی و خروج از پایگاه نظامی را برای آن دسته از نیروهای آمریکایی که در ژاپن مستقر هستند، تحریم کرد.

دلیل این امر تصادفی عنوان می شود که دیروز یکشنبه در اثر عدم تعادل ناشی از مصرف مشروبات الکلی از سوی یکی از نظامیان آمریکایی ساکن جزیره «اوکیناوا» حادث شد. در این ماجرا، دو شهروند ژاپنی به شدت زخمی شدند.

در بیانیه نیروی دریایی آمریکا آمده است: مادامیکه تفنگداران دریایی مستقر در ژاپن که تعداد آنها به ۱۸ هزار و ۶۰۰ نفر می رسد،  به اهمیت تاثیر رفتار مسئولانه بر اتحاد واشنگتن – توکیو پی نبرند، هیچ یک حق خروج از پایگاه یا مصرف مشروبات الکلی را نخواهند داشت. حتی آن دسته از نظامیانی که در خارج از پایگاه ساکن هستند تنها حق تردد در مسیر خانه را دارند.

لازم به ذکر است که حادثه اخیر در شرایطی اتفاق می افتد که پایگاه تفنگداران دریایی مستقر در اوکیناوا به مناسبت قتل یک زن ژاپنی از سوی یکی دیگر از نظامیان آمریکایی ۳۰ روز عزای عمومی اعلام کرده است.

ناگفته نماند که محدودیت اعمال شده شامل حال افراد خانواده و همچنین پرسنل اداری پایگاه های نظامی مستقر در ژاپن نمی شود. با احتساب این افراد تعداد آمریکایی هایی که به بهانه مناسبات امنیتی واشنگتن – توکیو در ژاپن به سر می برند به ۳۵ هزار نفر می رسد.

کد مطلب 3677726
مریم خرمایی

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