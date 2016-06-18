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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۶

پیشنهاد نرم افزاری برای ماه رمضان؛

نرم افزار فاطمی «آوای ریحان» تولید شد

نرم افزار فاطمی «آوای ریحان» تولید شد

نرم افزار فاطمی «آوای ریحان» در جهت گسترش الگوهای دینی برای طلاب و عموم افراد جامعه، توسط مرکز نشر هاجر تولید و منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نرم افزار که به سهولت قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز است مانند سالنامه، مزین به سیره عملی و روایات بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره (س) است.

نرم افزار «آواری ریحان» به صورت رایگان و از طریق سایت‌های مرکز نشر هاجر (Hajar.whc.ir) و حوزه‌های علمیه خواهران در دسترس عموم قرار گرفته است.

این نرم افزار علاوه بر دسترسی و سهولت مخاطبان به اطلاعات، دارای ویژگی‌های مانند سه تقویم روزشمار شمسی، قمری و میلادی، نمایش رویدادها و وقایع ملی و مذهبی، ارائه اوقات شرعی با قابلیت انتخاب شهر و موذن، قابليت پخش اذان و دعا بصورت خودكار، نمایش آیات قرآن و احادیث همراه ترجمه، نمایش سیره و روایات فاطمی مطابق سالنامه، نمایش احکام، اشعار آیینی، اذکار و اعمال عبادی به صورت روزانه است.

در همین حال نمایش پیام‌های بهداشتی و سلامتی به صورت روزانه، قابلیت پخش هشدار و یادآور، قابلیت ثبت یادداشت روزانه و ثبت مناسبت از دیگر ویژگیهای این نرم افزار است.

کد مطلب 3688784

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