هاشم تفکری بافقی تهیه کننده برنامه «از لاک جیغ تا خدا» محصول شکه دو سیما درباره ویژه های رمضانی این برنامه تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: تیتراژ ابتدایی و انتهایی به طور کل تغییر کرده و ترانه هایی که استفاده کردیم از بین آثاری بود که بینندگان و مخاطبان طی این ماه ها برایمان ارسال کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه تیتراژها با صدای خودش خوانده شده است، افزود: از زمانی که این برنامه روی آنتن رفت تقریبا هفته ای سه ترانه به دست ما می رسید و ما سعی کردیم بهترین ها را از بین این آثار انتخاب کنیم که در نهایت شقایق سبحانی و مهدیه سادات حقی دو بیننده ای بودند که شعرشان برای تیتراژ انتخاب شد.

این تهیه کننده درباره بخش های رمضانی برنامه توضیح داد: ابتدای امسال وقتی فعالیت هایمان را در سری اول مرور کردیم متوجه بخش هایی شدیم که بیننده و بازخوردهای بیشتری داشت که تنها پنج قسمت از آن در رمضان سال گذشته پخش شده بود. بنابراین سعی کردیم برای سری جدید از همان اول حواسمان باشد که چنین بخش هایی را برای ماه مبارک نگه داریم.

وی ادامه داد: در محتوا هم تلاش کردیم به زوج هایی بپردازیم که به تازگی متحول شده اند یا از طریق ارتباط با مسلمانان تازه متحول شده اعتقاداتشان تغییر کرده است. در سری جدید حضور مجری از بخش های زیادی حذف شده و ما بیشتر قصه افرادی را می بینیم که ما را با سرنوشت‌شان همراه می کنند.

تفکری بافقی با ذکر اینکه در ماه رمضان مخاطبان این برنامه بیشتر می شوند در پایان گفت: خوشبختانه امسال به اندازه کافی زمان داشتیم تا برترین های مان را برای ماه مبارک رمضان تولید و انتخاب کنیم. از این رو پیش بینی می کنیم که نسبت به گذشته افزایش چندین برابری مخاطب را شاهد باشیم.

این برنامه هر روز ساعت ۱۷:۱۵ از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.