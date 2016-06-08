یوسف کارگر فیلمساز عرصه فیلم کوتاه که فیلم «آغی» وی تاکنون افتخارات زیادی در جهان کسب کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های اخیرش گفت: شنبه هفته آینده وارد پیش تولید فیلم جدیدم می‌شویم، اما تاکنون نامی برای آن انتخاب نکرده‌ام. البته تمام دیالوگ‌های این فیلم هم مانند « آغی» به زبان ترکی است.

وی افزود: فیلم جدیدم به لحاظ بصری شبیه «آغی» و به شدت انسانی و تاثیرگذار خواهد بود ولی قصه پرررنگ تری دارد. فیلم جدیدم درباره فداکاری و ایثار یک پیرمرد و پیرزن است که با شنیدن یک خبر تلخ سعی می‌کنند آرامش یکدیگر را به هم نزنند.

این کارگردان درباره زمان شروع تولید این فیلم کوتاه توضیح داد: در تلاشم فیلم جدیدم را که ۲۰ دقیقه است اواسط تیر ماه کلید بزنم و تا اوایل مرداد آن را به پایان برسانم تا بتوانم در جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور پیدا کنم، اما به طور کلی عجله‌ای ندارم و اگر این اتفاق نیفتد، پخش داخلی آن را به سال آینده موکول می‌کنم.

کارگر اضافه کرد: با توجه به اینکه فیلم جدیدم یک فیلم روستایی است، شرایط جغرافیایی، آب و هوا و همچنین مکان فیلمبرداری برایم اهمیت زیادی دارد به همین دلیل یا در ارومیه و یا در اردبیل و اسالم به مدت یک هفته فیلمبرداری خواهیم داشت.

کارگردان «آغی» با تاکید بر اینکه فیلم جدیدش در امتداد «آغی» است، عنوان کرد: در این فیلم سه بازیگر اصلی یعنی یک پیرمرد و پیرزن و یک پسر جوان به ایفای نقش خواهند پرداخت. البته من امیدوارم تا آخر هفته بتوانم بازیگرهای فیلمم را انتخاب کنم و با توجه به بازی‌های سخت حسی این فیلم، شاید از میان بازیگران حرفه‌ای آذری زبان ساکن در تهران دست به انتخاب بزنم.

کارگر ادامه داد: با توجه به موفقیت «آغی» در جشنواره‌های داخلی و خارجی حالا انتظارات از من زیاد است، اما جوایز برای خودم دیگر اهمیتی ندارند و بیشتر علاقمند به ساخت یک فیلم خوب هستم .البته کسانی که فیلمنامه فیلم جدیدم را خوانده‌اند گفته اند این فیلم بسیار موفق تر از «آغی» خواهد شد زیرا موضوع جهان شمول‌تری دارد.

وی در پایان با اشاره به حضور «آغی» در جشنواره فیلم کره جنوبی و آمریکا خاطرنشان کرد: به زودی خبرهای دیگری از موفقیت فیلم «آغی» در جشنواره فیلم کره جنوبی و آمریکا شنیده خواهد شد.