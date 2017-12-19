ساخت فیلم کوتاه در یک روز برفی/ نگارش فیلمنامه بلند ادامه دارد

یوسف کارگر نویسنده و کارگردان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های جدید خود گفت: همانطور که پیش از این هم اشاره کرده بودم در تدارک ساخت فیلم کوتاهی هستم که مدت زمان آن ۱۲ دقیقه است و در تهران و داخل یک خودرو می گذرد.

وی با اشاره به اینکه این فیلم به زبان فارسی است، بیان کرد: هنوز نامی برای این اثر که قصه آن در یک روز می گذرد، انتخاب نکرده ام.

کارگردان «آغی» خبر داد: همچنین یک فیلمنامه ۲۵ دقیقه ای دارم که داستان آن به شرایط آب و هوایی بستگی دارد و در یک روز برفی می گذرد.

کارگر درباره حضورهای خارجی فیلم «آرا» نیز گفت: پخش خارجی فیلم پیگیری می شود و تا چند ماه آینده چند خبر از حضور در جشنواره های خارجی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

وی در پایان درباره ساخت اولین فیلم بلندش توضیح داد: فیلمنامه اولین فیلم بلندم همچنان ادامه دارد و فکر می کنم سال آینده به تولید برسد.