به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «وارونگی» دوشنبه شب ۱۷ خرداد ماه در سالن نوول اودن پاریس به نمایش در آمد. دیگر فیلم های ایرانی که در این فستیوال حضور دارند «فروشنده» اصغر فرهادی، «احتمال باران اسیدی» بهتاش صناعی ها، «یک شهروند معمولی» مجید برزگر هستند.

اولین نمایش بین المللی «وارونگی» در بخش نوعی نگاه شصت و نهمین جشنواره فیلم «کن» بود. پخش بین اللملی این فیلم سینمایی بر عهده شرکت نوری پیکچر به مدیریت کتایون شهابی است.

در خط داستانی «وارونگی» آمده است: سهیل پس از چندین سال، نشانی نیلوفر را پیدا کرده و به سراغش آمده است. رابطه ی آنها که در گذشته ناکام مانده، حالا درآستانه شکل گیری دوباره است.

سحر دولتشاهی، علی مصفا، ستاره پسیانی، رویا جاویدنیا، علیرضا آقاخانی، شیرین یزدان بخش و ستاره حسینی، پیام یزدانی، مجتبی نم نبات، عباد کریمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

عوامل «وارونگی» عبارتند از کارگردان و تهیه کننده: بهنام بهزادی، فیلمنامه: بهنام بهزادی، مدیر فیلمبرداری: بهرام بدخشانی، تدوین: میثم مولایی، طراح گریم: سودابه خسروی، صدابردار: رشید دانشمند، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین قاسمی، موسیقی: سحر سخایی، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی طاری، دستیار کارگردان و برنامه ریز: افشین رضایی، عکاس: سمیه جعفری، مشاور رسانه ای: آیدا اورنگ، مدیر تولید: شهرام زاهدی، تهیه کننده: بهنام بهزادی.