جدال مدعی آسیا و تیم حذف شده/وقت امتیاز دادن نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال امروز دوشنبه دوم شهریورماه با انجام ۶ مسابقه دنبال می‌شود و تیم‌ها در شرایطی متفاوت برای کسب سه امتیاز به میدان خواهند رفت.

تراکتور - پرسپولیس؛ حساس‌ترین بازی هفته

تراکتور از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان پرسپولیس خواهد بود. هر دو تیم شروعی موفق در فصل جدید داشته‌اند و با ۶ امتیاز پا به این مسابقه می‌گذارند. تقابل دو تیم در حالی برگزار می‌شود که به دلیل محرومیت انضباطی، تماشاگران اجازه حضور در ورزشگاه را ندارند.

ملوان - فجر سپاسی؛ جدال دو تیم برای امتیاز

ملوان از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برابر فجر سپاسی قرار می‌گیرد. ملوان که فصل را با یک پیروزی و یک شکست آغاز کرده، به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی است و فجر نیز پس از دو تساوی، برای نخستین برد فصل تلاش خواهد کرد.

ذوب‌آهن - مس شهربابک؛ نبرد تیم‌های بدون برد

ذوب‌آهن و مس شهربابک از ساعت ۱۹:۳۰ مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. هر دو تیم بعد از دو هفته هنوز طعم پیروزی را نچشیده‌اند و این مسابقه می‌تواند فرصت مناسبی برای خروج یکی از آنها از جمع تیم‌های پایین جدول باشد.

خیبر - پیکان؛ ادامه مسیر دو تیم متفاوت

خیبر خرم‌آباد از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه تختی میزبان پیکان است. خیبر در دو هفته ابتدایی یک پیروزی و یک تساوی به دست آورده و هنوز شکست نخورده، در حالی که پیکان نیز پس از پیروزی ارزشمند برابر تراکتور در هفته نخست، در هفته دوم مقابل گل‌گهر شکست خورد.

گل‌گهر - چادرملو؛ آزمون مهم در سیرجان با چاشنی آسیا!

یکی از مسابقات قابل توجه روز دوم شهریور در سیرجان برگزار می‌شود؛ جایی که گل‌گهر از ساعت ۲۰ میزبان چادرملو اردکان خواهد بود. این مسابقه فارغ از اهمیت سه امتیاز برای هر دو تیم، یادآور ماجرای جنجالی سهمیه آسیایی فوتبال ایران نیز هست؛ پرونده‌ای که ماه‌ها بین دو باشگاه ادامه داشت و حتی پای سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و ارکان قضایی فوتبال را به میان کشید.

ماجرا از جایی پیچیده شد که پس از پایان لیگ گذشته، تعیین نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ با ابهام روبه‌رو شد. بر اساس تصمیمی که برای تعیین نماینده سوم ایران اتخاذ شد، قرار بود تورنمنتی سه‌جانبه میان پرسپولیس، گل‌گهر و چادرملو برگزار شود؛ تصمیمی که در همان مقطع با انتقادهایی همراه شد.

در ادامه حتی پیش از مشخص شدن نتیجه این رقابت‌ها، نام گل‌گهر برای معرفی به کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح شد و همین موضوع بر ابهامات پرونده افزود.

حالا دو تیم در شرایطی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند که دیگر خبری از آن کشمکش برای سهمیه آسیایی نیست، اما بدون تردید خاطرات آن ماجرا هنوز در فضای دو باشگاه وجود دارد. گل‌گهر در خانه به دنبال تثبیت شرایط خود در لیگ است و چادرملو نیز می‌خواهد نشان دهد موفقیت فصل گذشته اتفاقی نبوده است.

به همین دلیل، بازی سیرجان را می‌توان یکی از دیدارهای جالب هفته سوم دانست؛ مسابقه‌ای میان دو تیمی که در ماه‌های گذشته نه فقط برای امتیازهای جدول لیگ، بلکه در یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های فوتبال ایران نیز مقابل یکدیگر قرار گرفته بودند.

صنعت نفت - فولاد؛ جدال خوزستانی‌ها

در آخرین دیدار دوشنبه، صنعت نفت آبادان از ساعت ۲۰:۳۰ میزبان فولاد خوزستان خواهد بود. این مسابقه یک جدال استانی مهم محسوب می‌شود و دو تیم برای کسب امتیاز و بهبود جایگاه خود در جدول به میدان می‌روند. فولاد پس از شروع فصل با یک پیروزی و یک شکست، امیدوار است در آبادان دست پر از زمین خارج شود.

با برگزاری این ۶ مسابقه، پرونده هفته سوم لیگ برتر بسته خواهد شد؛ هفته‌ای که علاوه بر دوئل مستقیم مدعیان، می‌تواند تغییرات قابل توجهی در جدول ایجاد کند.