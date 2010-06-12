به گزارش خبرنگار مهر، سعید انصاری موسیقی متن مجموعه‌های "پس از باران" و "جوانی" را ساخته و به زودی ساخت موسیقی این فیلم 90 دقیقه‌ای را تمام می‌کند. "وارونگی" که در آخرین مراحل فنی است به زودی آماده پخش می‌شود.

در فیلم تلویزیونی "وارونگی" عبدالرضا زهره کرمانی، آشا محرابی، مرتضی ضرابی، امیر باران لویی، حسین پهلوان زاده، ایرج مفیدی و فرزین فردین بازی ‌کردند. فیلمنامه را داریوش مختاری نوشته است.

داستان درباره جوانی به نام فرخ است که در یک کارگاه کار می‌کند و نامزدی دارد که می‌خواهد با او ازدواج کند. اما او طی اتفاقی از مسیر اصلی زندگی خود خارج می‌شود و حالا دو راه را پیش رو دارد: بازگشت به خویشتن یا افتادن در راه خلاف.

علیرضا رزازی‌فر فیلم سینمایی "مانا" را در نوبت اکران دارد.