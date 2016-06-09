مرکز NICU و بخش زنان و زایمان بندرلنگه افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سیدحسین داودی بیان داشت: با پیشرفت فیزیکی که در ساخت مرکز NICU ، بخش زنان و زایمان در بیمارستان شهرستان بندرلنگه وجود دارد بزودی شاهد افتتاح این دو مرکز خواهیم بود.

وی افزود: کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی شهرستان بندرلنگه 58 درصد پیشرفت داشته است که داریم تلاش می کنیم این پروژه زودتر به اتمام و به بهره برداری برسد که وجود این کلینیک علاوه بر اینکه خدمات بهداشتی، درمانی در این شهرستان را توسعه می دهد، ماندگاری نیروهای متخصص در آن منطقه را هم تضمین می کند.

وی گفت: بدنبال آن هستیم در شهرستان بندرخمیر متخصص رادیولوژیست و جراح عمومی را بکار بگیریم و در بخش عمرانی ارتقاء فضای فیزیکی اورژانس و مرکز دیالیز و تالاسمی بیمارستان نیاپور بندرخمیر با مشارکت خیرین بزودی انجام می شود.

این مقام مسئول در پایان از راه اندازی مرکز LDR بیمارستان بندرخمیر و تجهیز اتاق عمل خبر داد و گفت: در این سفر مبلغ 4 میلیارد ریال به ارتقاء فضای فیزیکی اورژانس بیمارستان نیاپور اختصاص یافت.

دکتر مهدی حسنی آزاد معاون درمان دانشگاه گفت: در حال حاضر در شهرستان ابوموسی متخصصین در 5رشته در بیمارستان جنرال این منطقه با 32 تخت در حال خدمات دهی هستند.

معاون درمان دانشگاه افزود: در شهرستان بندرلنگه هم همچنین متخصصین رشته های تخصصی ارتوپدی، رادیولوژی، اورولوژی، نورولوژی، چشم، روان پزشکی در حال خدمت هستندکه انشالله در سال جاری در تلاش می کنیم متخصصین جراحی مغز و اعصاب، گوش و حلق، بینی هم به این مجموعه اضافه شود.

وی با توجه به موقعیت بیمارستان شهرستان بندرلنگه در غرب استان گفت: کلینیک تخصصی و فوق تخصصی برای بیماران سرپایی در محل بیمارستان قدیم این شهرستان احداث خواهد شد که در وضعیت بهداشت و درمان منطقه غرب استان تاثیر مثبتی دارد.