  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۰

با حكم ديوان عدالت اداری؛

سيد عباس حسينی دوباره شهردار نيشابور شد

سيد عباس حسينی دوباره شهردار نيشابور شد

نيشابور ـ رئيس كميسيون حقوقی و نظارت عاليه شورای شهر نيشابور گفت: ديوان عدالت اداری، روز گذشته حكم خود را مبنی بر توقف قطعی رأی هيئت بدوی وزارت كشور درباره عزل شهردار نيشابور صادر كرد.

حجت‌الله شريعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نسبت دادن به برخی اتهامات به شهردار نيشابور اظهار كرد: هيئت بدوی وزارت كشور طی چند روز گذشته رأيی را برای شهردار نيشابور صادر كرد كه بر اساس اين رأی، سيد عباس حسينی به ۱۰ سال محروميت از پست‌های حساس و مديريتی محكوم شد.

وی ادامه داد: اين رأی صادر شده از سوی وزارت كشور،‌ دارای ايراداتی بود و به همين دليل شهردار نيشابور، شكايتی را به ديوان عدالت اداری تقديم كرد.

رئيس كميسيون حقوقی و نظارت عاليه شورای شهر نيشابور افزود: ديروز، ۱۹ خرداد ماه ۹۵، ديوان عدالت اداری، حكمی را مبنی بر توقف قطعی رأی هيئت بدوی وزارت كشور صادر كرد و بر اساس اين حكم، سيد عباس حسينی هم‌اكنون، قانونا شهردار نيشابور است و فعاليت‌های خود را از سرگرفته است.

گفتنی است سيد عباس حسينی، يازدهم خرداد ماه با حكم وزارت كشور از سمت خود عزل شد.

کد مطلب 3681737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها