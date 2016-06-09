سيد عباس حسينی دوباره شهردار نيشابور شد

حجت‌الله شريعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نسبت دادن به برخی اتهامات به شهردار نيشابور اظهار كرد: هيئت بدوی وزارت كشور طی چند روز گذشته رأيی را برای شهردار نيشابور صادر كرد كه بر اساس اين رأی، سيد عباس حسينی به ۱۰ سال محروميت از پست‌های حساس و مديريتی محكوم شد.

وی ادامه داد: اين رأی صادر شده از سوی وزارت كشور،‌ دارای ايراداتی بود و به همين دليل شهردار نيشابور، شكايتی را به ديوان عدالت اداری تقديم كرد.

رئيس كميسيون حقوقی و نظارت عاليه شورای شهر نيشابور افزود: ديروز، ۱۹ خرداد ماه ۹۵، ديوان عدالت اداری، حكمی را مبنی بر توقف قطعی رأی هيئت بدوی وزارت كشور صادر كرد و بر اساس اين حكم، سيد عباس حسينی هم‌اكنون، قانونا شهردار نيشابور است و فعاليت‌های خود را از سرگرفته است.

گفتنی است سيد عباس حسينی، يازدهم خرداد ماه با حكم وزارت كشور از سمت خود عزل شد.