به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در نشست ساماندهی کالای ملوانی استان بوشهر، رونق امر صادرات و ساماندهی واردات را در گرو التزام تمام دستگاه‌های اجرایی دخیل در این امر و لنجداران دانست و گفت: حمایت از فعالیت لنجداران، بازار شهرهای ساحلی حل مشکل حقوق و بیمه ملوانان، از نتایج بسیار مثبت و با اهمیت ساماندهی کالای ته لنجی است.

استاندار بوشهر تاکید کرد: سیاست‌گذاری برای هزینه کرد بهای خدمات پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل طرح ساماندهی کالای ملوانی در اختیار کارگروه ویژه‌ای است که با ترکیب مسئولان محلی شهرستان ساحلی تعیین می‌شوند و درآمد مذکور صرف پرداخت بدهکاری و هزینه‌های جاری شهرداری‌ها نمی‌شود بلکه تحت نظارت گروهی صرف توسعه زیرساخت‌های پیرامون بندر در شهرهای و روستاهای ساحلی مرتبط ، می‌شود.

وی، اطلاع رسانی بدون واسطه خدمات دولت و ارفاقات قانونی به ملوانان را ضروری دانست و افزود: در آینده با کار کارشناسی دقیق، کار ساماندهی کالای ملوانی تسهیل و یقینا رضایت‌مندی بیشتری را در قشر ملوان شاهد هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست آخرین وضعیت واردات کالای همراه ملوان و ورود و خروج شناورهای تجاری ارائه شد و فرمانداران و متولیان گمرکات و ادارات تعاون، کل کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر مسائل و مشکلات موجود را بیان کردند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.