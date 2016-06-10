۸ساعت عملیات هوایی برای مهار آتش سوزی جنگل های پاسارگاد انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر چرخساز درباره گزارش پوشش امدادی حریق جنگل های پاسارگاد واقع در استان فارس از ١٩ الی ٢١ خرداد ٩٥ تا ساعت ١٠:٣٠ ، اظهارداشت: بالگرد جمعیت هلال احمر طی انجام هشت ساعت و ۴۰ دقیقه عملیات هوایی نسبت به جابجایی ۶ هزار کیلوگرم تجهیزات و اقلام امدادی و ۱۵۰ نفر نیرو اقدام کرد.

وی گفت: به دنبال درخواست بالگرد از این جمعیت برای کمک در مهار آتش، یک فروند بالگرد با ظرفیت جا به جایی ۱۵ نفر نیرو به منطقه اعزام شد.

چرخساز با بیان اینکه با حضور بالگرد هلال احمر در منطقه عملیات انتقال نیرو و تجهیزات و اقلام امدادی آغاز شد، ادامه داد: بالگرد جمعیت هلال احمر طی انجامه هشت ساعت و ۴۰ دقیقه عملیات هوایی نسبت به جابجایی ۶ هزار کیلوگرم اقلام و تجهیزات امدادی و ۱۵۰ نفر نیرو اقدام کرد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر به اعزام ۳۴ نیروی عملیاتی برای کمک در مهار آتش اشاره کرد و یادآور شد: روستای چاه بید،کوه های خرسی و تنگه بلاغی از جمله مناطق آسیب دیده است که اقدامات لازم برای درمان سرپایی ۵۵ مصدوم در این مناطق انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در عملیات کمک در مهار آتش سوزی جنگل های پاسارگاد، علاوه بر به کار گیری نیروهای عملیاتی و یک فروند بالگرد هلال احمر، از ۲ دستگاه آمبولانس و چهار دستگاه خودروی عملیاتی نیز استفاده شد.

به گفته چرخساز، عملیات امدادی همچنان ادامه دارد.