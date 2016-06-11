شعارهای مردم در اشعار استاد سبزواری تجلی داشت

محمدجواد غفورزاده(شفق) در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه مرحوم سبزواری در اكثر زمينهها شعر سروده است، اظهار كرد: استاد سبزواری در مسائلی همچون مسائل اجتماعی، انقلابی، سياسی و آيينی شعر سروده و اشعار او تنها منوط به شعر انقلابی نبوده است.
وی ادامه داد: اشعار استاد در حوزه انقلابی بسيار معروف و مشهور و بيشتر از ساير آثار وی ديده شد، به همين دليل، استاد سبزواری را به شعرهای انقلابیاش میشناسند.
اين شاعر آيينی مشهدی با اشاره انطباق آثار مرحوم سبزواری با افكار مردم گفت: استاد سبزواری در اشعار خود به مسائلی اشاره میكرد كه مدنظر مردم بود و در واقع، شعارهای مردم در اشعار استاد تجلی داشت.
استاد شفق خاطرنشان كرد: مرحوم سبزواری از لحاظ ادبی در جايگاه بالایی قرار داشت و شهرتش تنها محدود به داخل ايران نبود، بلكه اهالی ادب در بسياری از نقاط دنيا با او و آثارش آشنا بودند و يك شاعر كشوری به تمام معنا محسوب میشد.
وی به مقدمه رهبر معظم انقلاب بر يكی از كتابهای مرحوم سبزواری اشاره كرد و افزود: اين امر يك افتخار بزرگ در طول زندگی هنری اين استاد بزرگ بهحساب میآيد.
اين شاعر پيشكوست آيينی به تواضع، به عنوان يكی از مهمترين ويژگیهای شخصيتی مرحوم سبزواری اشاره و اظهار كرد: او فوقالعاده متواضع و ادبدوست بود و همكاریهای موثری با سازمانهای ادبی داشت.
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