به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان جعفری طی بیانیه ای اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری با نهادهای نظارتی و قانونی کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

«به نام خدا

تهيه كننده فيلم سينمايى «آااادت نمى كنيم» ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان، آمادگى خود را جهت همكارى با نهادهاى نظارتى و قانونى و دستيابى به تعامل و درك مشترك براى حل مشكل پيش آمده از سوى شبكه هاى ماهواره اى اعلام می كنم و همچون ديگر هم صنفان خود كه در چند روز گذشته در خصوص تبليغات در شبكه هاى ماهواره اى اظهار نظر كرده‌اند، هرگونه سفارش تبليغاتى و پخش تيزر را در اين شبكه ها تكذيب كرده و در صورت ادامه اين روند از شبكه هاى ياد شده اعلام شكايت رسمى می كنم. اينجانب تا كنون با تاكيد بر تبليغات در فضاى مجازى و نشريات مورد تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى سعى در معرفى و جذب مخاطب كرده‌ام و تا كنون به يارى خداوند با استقبال تماشاگران فهيم سينماى ايران اكران موفقى را در همين مدت كوتاه پشت سر گذاشته و اميدوارم با تعامل هر چه بهتر و بيشتر، سوءتفاهم پيش آمده به سرعت مرتفع و اكران فيلم سينمايى «آااادت نمى كنيم» دوباره از سر گرفته شود.

پيمان جعفرى

تهيه كننده فيلم سينمايى «آااادت نمى كنيم»»