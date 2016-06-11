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۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۱

تهیه‌کننده فیلم اعلام کرد:

«آااادت نمى‌كنيم» درخواست پخش تیزر از ماهواره نداشته است

«آااادت نمى‌كنيم» درخواست پخش تیزر از ماهواره نداشته است

پیمان جعفری تهیه کننده «آااادت نمی کنیم» در بیانیه‌ای تاکید کرد به هیچ وجه درخواست پخش تیزرهای این فیلم از ماهواره را نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان جعفری طی بیانیه ای اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری با نهادهای نظارتی و قانونی کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

«به نام خدا

تهيه كننده فيلم سينمايى «آااادت نمى كنيم» ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان، آمادگى خود را جهت همكارى با نهادهاى نظارتى و قانونى و دستيابى به تعامل و درك مشترك براى حل مشكل پيش آمده از سوى شبكه هاى ماهواره اى اعلام می كنم و همچون ديگر هم صنفان خود كه در چند روز گذشته در خصوص تبليغات در شبكه هاى ماهواره اى اظهار نظر كرده‌اند، هرگونه سفارش تبليغاتى و پخش تيزر را در اين شبكه ها تكذيب كرده و در صورت ادامه اين روند از شبكه هاى ياد شده اعلام شكايت رسمى می كنم. اينجانب تا كنون با تاكيد بر تبليغات در فضاى مجازى و نشريات مورد تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى سعى در معرفى و جذب مخاطب كرده‌ام و تا كنون به يارى خداوند با استقبال تماشاگران فهيم سينماى ايران اكران موفقى را در همين مدت كوتاه پشت سر گذاشته و اميدوارم با تعامل هر چه بهتر و بيشتر، سوءتفاهم پيش آمده به سرعت مرتفع و اكران فيلم سينمايى «آااادت نمى كنيم» دوباره از سر گرفته شود.

پيمان جعفرى

تهيه كننده فيلم سينمايى «آااادت نمى كنيم»»

کد مطلب 3682786

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