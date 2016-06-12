اتمام پروژه های نیمه تمام شهری سقز/پیاده روسازی در اولویت است

ضیاء الدین نعمانی در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیت ها و برنامه های مختلف در راستای توسعه شهر سقز اشاره کرد و گفت: با همکاری اعضای شورا و همچنین بهره برداری از تمامی ظرفیت های در اختیار اقدامات خوبی در راستای توسعه شهر سقز آغاز شده است.

وی با اشاره به فعالیت های گسترده این نهاد در سالجای در حوزه های مختلف کاری، به تشریح این اقدامات از جمله، احداث خیابان های جدید، سنگ فرش، جدول گذاری و آسفالت و لکه گیری معابر اصلی و فرعی، ادامه عملیات ساخت پل ها و تجهیز ابیاری فضای سبز در سطح شهر و .... پرداخت.

شروع عملیات ساخت و خاکبرداری خیابان ها

شهردار سقز گفت: شروع احداث خیابان های ۱۴ متری سنگبران جنب بیمارستان روانی، خیابان بفران در شهرک ۱۱ گلان، شروع بکار بازسازی قسمت فرسوده کانال سرپوشیده خیابان فخر رازی و شروع عملیات خاکبرداری، ادامه خیابان سردار در بهارستان به سمت مکریان در حوزه احداث و بازسازی خیابان ها به شمار می رود.

وی به دیگر پروژه های این بخش اشاره کرد و افزود: خاکبرداری بلوار ورودی بوکان و فاز ۲ فرهنگیان، حمل نخاله و خاک های مازاد ساختمان اماکن نیروی انتظامی روبروی مخابرات از جمله کارهایی است که در سال جاری در دستور کار قرار دارد.

جدول گذاری و پیاده روسازی در سطح گسترده شهر

وی به دیگر فعالیت های عمرانی شهرداری سقز اشاره کرد و افزود: آغاز جدول گذاری و پیاده روسازی خیابان های استاد شیرازی جنب تامین اجتماعی قدیم، ماموستا هه ژار در شهرک دانشگاه، بفران، قوخ، سنگ فرش و پله گذاری پل بلوار شهید بهشتی منتهی به پارک گولان، سنگ فرش خیابان آزادی حد فاصله میدان آزادی تا میدان استقلال و ادامه آن به طرف چهار راه آزادگان از فعالیت های مهم در سال جاری است.

نعمانی عنوان کرد: ایجاد بیش از ۱۵۰۰ پله به عرض کوچه ها در معابر صعب العبور تپه مالان و ایجاد دیوارحایل در سنگبران و محله تپه مالان، شروع سنگ فرش پل جهاد، اجرای جدول گذاری خیابان تازآباد از انتهای بهارستان پایین به سمت ورودی تازآباد از دیگر اقدامات در حال انجام می باشد.

آسفالت و لکه گیری معابر اصلی و فرعی در دستور کار است

وی به تشریح اقدامات شهرداری در بخش آسفالت و لکه گیری معابر اصلی و فرعی در سطح شهر اشاره کرد و گفت: آسفالت نمودن کوچه مهر ۴ و ورودی مسکن مهر در محوطه آپارتمان های آن، شن ریزی و زیرسازی خیابان دکتر خالدی به طرف سرای سالمندان، لکه گیری گسترده معابر اصلی و فرعی بهارستان بالا و پایین، شریف آباد، قوخ، خیابان جامی در ملقرنی، سی و دومتری، حاجی آباد، کریم آباد، شهرک دانشگاه، خیابان امام، بلوار های وحدت، هفت تیر، دانشجو، کردستان و شورا، خیابان های حضرت عمر، دارالصفا، خیابان آزادگان و ۳۲ متری، ملت، خیابان سالن ورزشی کاوه، خیابان امام و فخر رازی، خیابان های بلوار انقلاب، بلوار دانشجو، و محوطه اصنافوع بکار ترمیم و لکه گیری خیابان های صالح آباد و ... از جمله این فعالیت ها است.

وی بیان کرد: ادامه عملیات پروژه های عمرانی از جمله، تیرگذاری پل بلوار ۴۵ متری بهارستان، شروع خاکبرداری هتل ۱۰ طبقه در کنار رودخانه سقز، مغازه های جنب تره بار، خیابان دکتر خالدی و ترمینال سقز، مجتمع صنوف آلاینده، انجام مطالعات ژئوتکنیک پل که و سوار، تکمیل پل عابر برروی رودخانه سقز، پیشرفت مناسب عملیات اجرایی پل بلوار کردستان و... از اقدامات شاخص شهرداری در حوزه عمرانی به شمار می رود.

توجه به فعالیت های حوزه عمومی و خدمات شهری

شهردار سقز گفت: احداث ساختمان اداری، رفع مشکل فاضلاب و گاز کشی پارک سوار استقلال، تجهیز ساختمان دفتری و خدماتی، دیوار کشی و تهیه آب خوردن آرامستان آیچی و آغاز دیوار کشی و زیباسازی قسمت پایینی رو به خیابان قبرستان محله شهدا، شروع بازسازی سرویس بهداشتی های فرسوده در مرکز و حاشیه های شهر از دیگر فعالیت های برنامه ریزی شده در شهرداری سقز به شمار می رود.

وی اظهار داشت: تخریب و نوسازی اصطبل های کشتارگاه سقز و ایجاد فضای سبز به جای آن، شروع عملیات مجهز و مدرن نمودن آبیاری فضای سبز در سطح شهر، سم پاشی درختان و بوته ها در سطح شهر، نقاشی دیوار ها و رنگ کاری جدول ها در اکثر نقاط شهر جهت زیباسازی شهری، نصب سطل اشغال و صندلی در سطحی گسترده، شروع ساخت نمای ضلع غربی پارک مولوی کرد، آغاز بکار کانال کشی و دیوار جهت ساخت بوستان واقع خیابان هه ژار، عقیم سازی و جمع آوری سگ های ولگرد د و... از جمله فعالیت ها و اقداماتی است که در حوزه خدمات شهری در سالجاری انجام شده است.