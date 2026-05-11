به گزارش خبرنگار مهر، ضیاالدین نعمانی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سقز، بر ضرورت فعالسازی پروژههای عمرانی و تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی تأکید کرد و اظهار داشت: اجرای پروژهها باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا مطالبات مردم در حوزه خدمات و عمران پاسخ داده شود.
وی با قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم سقز و بانه در مجلس برای فعالسازی پروژهها، بهویژه کریدور حوزه سقز، افزود: تکمیل پروژههای عمرانی میتواند نقش مؤثری در توسعه شهرستان و افزایش رضایتمندی عمومی داشته باشد.
تأکید بر تکمیل پروژههای زیرساختی
فرماندار سقز، تسریع در اجرای پروژه پایاب سد چراغویس، تکمیل مجتمعهای آبرسانی و اتمام پروژه انتقال آب شهر صاحب را از اولویتهای مهم شهرستان عنوان کرد.
وی همچنین خواستار لکهگیری اصولی آسفالت خیابانها و جادهها شد و گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر سقز باید طبق وعده قبلی، محوطه ورزشگاه شهید کاظمی را آسفالت کنند.
نعمانی با اشاره به فعالیت دهیاریها در آمادهسازی روستاها برای آسفالت معابر و جدولگذاری، اظهار کرد: انتظار میرود بنیاد مسکن استان اعتبارات بیشتری برای اجرای طرح هادی و آسفالت روستاها اختصاص دهد.
ضرورت پاسخگویی دستگاهها به مطالبات مردم
فرماندار سقز در ادامه با اشاره به برخی نارضایتیهای مردمی تصریح کرد: تعدادی از ادارات در پاسخگویی به مطالبات مردم عملکرد مناسبی ندارند و لازم است تکریم اربابرجوع بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین بر مدیریت منابع آب، برخورد با برداشتهای غیرمجاز شن و ماسه، استفاده از ظرفیت کارخانههای تعطیلشده برای اشتغال جوانان و احداث پروژههایی همچون پارک جنگلی و کمپ سرای امید تأکید کرد.
نعمانی در بخش دیگری از سخنان خود، شفافیت در استخدامها را ضروری دانست و گفت: جذب نیرو در شهرداریها و شرکتهای بزرگ باید صرفاً بر اساس ضابطه، شایستگی و از طریق فراخوان انجام شود.
