اعزام ۴۷۰۰ زائر خراسان جنوبی به عتبات/شناسایی ۱۶ زائر بر غیر مجاز

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نوفرستی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار و ۷۱۵ نفر از خراسان جنوبی به سفرهای زیارتی عتبات عالیات اعزام شده که از این تعداد سه هزار و ۴۱۲ نفر به صورت زمینی و یک هزار و ۳۵۳ نفر نیز به صورت هوایی اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی به نسبت کشور استقبال کننده بیشتری در سفرهای زیارتی دارد، بیان کرد: در حال حاضر این استان رتبه سوم کشور را در زائران عتبات عالیات داشته و با وجود اینکه یک درصد جمعیت کشور را دارد اما ۲.۵ درصد زائران کشور را دارد.

مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی ادامه داد: امسال نیز به دلیل تعلیق حج عمره استقبال چشمگیری از عتبات عالیات در استان داشته ایم به طوریکه به صورت هفتگی حدود ۱۰ تا ۱۲ کاروان زیارتی زمینی و یک سفر هوایی از استان به این سفر زیارتی اعزام شده اند.

ارائه بسته های ویژه سفرهای عتبات عالیات در سال جاری

نوفرستی همچنین از ارائه بسته های ویژه زیارتی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال بسته های متنوع ۱۴ روزه تا ۲۱ روزه سفر به عتبات عالیات پیش بینی شده است که بر اساس تمایل زائران تعداد روزهای این سفر قابل تغییر است.

وی همچنین به خطر جدی زائربران غیرمجاز در سفرهای عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: متاسفانه اخیرا شاهد حضور زائربران غیر مجاز برای سفرهای عتباات عالیات هستیم که این زائربران مشکلات خاصی ایجاد کرده اند.

مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی با بیان اینکه این زائربران غیرمجاز قرارداد امنیتی، بهداشتی و تغذیه ای با کشور عراق ندارند، بیان کرد: به همین دلیل در صورت بروز هرگونه اتفاق مسئولان عراق در این زمینه پاسخگو نخواهند بود لذا از مردم در زمان ثبت نام باید از مجاز یا غیرمجاز بودن دفتر زیارتی اطمینان حاصل کنند.

اعزام غیر قانونی ۴۰۰ نفر به زیارت عتبات عالیات

نوفرستی از شناسایی ۱۶ زائر بر غیرمجاز در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و افزود: طی این مدت حدود ۴۰۰ نفر توسط این افراد به صورت غیرمجاز به سفرهای زیارتی اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه کاروان های غیرمجازیی که به عراق وارد می شوند گرفتار مفاسد اخلاقی شده و باید جلوی خروج آن ها گرفته شود، بیان داشت: در حال حاضر در سراسر کشور هزاران پرونده از سوی همکاران ما در سازمان حج و زیارت تشکیل شده که برای سفرهای غیرمجاز مشکلاتی ایجاد شده است.

مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی همچنین به تعلیق مراسم حج تمتع امسال اشاره کرد و گفت: برای برقراری مراسم حج امسال تلاش های زیادی از سوی سازمان حج و زیارت هیئت مذاکره کننده ایرانی انجام شد اما به دلیل گنجانده نشدن خواسته ها و مطالبات طرف ایرانی در تفاهم نامه بین ایران و عربستان، عدم تصحیح تمام ملاحظات موهن طرف سعودی و رعایت نشدن عزت و کرامت زائران ایرانی هیئت مذاکره کننده ایرانی حاضر به امضاء تفاهم نامه نشدند.

نوفرستی با تاکید بر اینکه اصل ماجرا مرتبط دادن مسائل سیاسی با فریضه حج از سوی عربستان سعودی است، عنوان داشت: عربستان سعودی به دنبال استفاده از عامل حج برای پیشبرد مقاصد سیاسی بوده و به همین دلیل حاضر به پذیرش راهکارهای منطقی مورد نظر سازمان حج و زیارت ایران برای تامین امنیت حجاج و ارائه خدمات پشتیبانی کنسولی نشدند.

ثبت نام ۱۹ هزار نفر برای حج عمره در استان

وی با بیان اینکه مشکل عربستان سعودی با دعای کمیل و یا مراسم برائت از مشرکین ما نیست، بیان کرد: مشکل اصلی عربستان سعودی شکست در حصر فولچه، آزاد سازی حلب و سوریه و عراق است و تا زمانی که پیروزی رزمندگان اسلام در سوریه و عراق ادامه دارد خشم عربستان بیشتر می شود.

مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال قرار بر این بود که یک هزار و ۳۵۰ نفر از خراسان جنوبی به حج تمتع اعزام شوند، افزود: در حال حاضر موضوع اعزام این زائران منتفی است اما این افراد در اولویت اعزام خواهند بود.

نوفرستی اضافه کرد: همچنین در حال حاضر بالغ بر ۱۹ هزار نفر از مردم استان برای شرکت در مراسم حج عمره ثبت نام کرده اند.

وی در ارتباط با اخرین پیگیری ها برای برقراری حقوق شهدای منا نیز گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ گونه ارتباط دیپلماتیک با عربستان برقرار نیست این موضوع از طریق مجامع بین المللی در حال پیگیری است.