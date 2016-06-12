انعکاس فعالیت های نمایشگاه بین المللی قرآن در رادیو قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه شهر قرآن به انعکاس رویدادها و فعالیت های بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن می پردازد که هر شب با چند تن از مدیران و فعالان بخش های مختلف حاضر در نمایشگاه گفت و گو خواهد شد.

معرفی بخش‌های مختلف نمایشگاه قرآن، گفت‌وگو با مدیران و مسئولان نمایشگاه، گزارش مردمی، ارائه گزارش از بخش‌های پژوهشی، نشست‌های تخصصی و اعلام آخرین اخبار و وقایع نمایشگاه از جمله بخش‌های مختلف ویژه‌برنامه شهر قرآن خواهد بود.

بنابراین گزارش، برنامه‌ها و رویدادهای نمایشگاه بین‌المللی قرآن در دیگر شبکه‌های رادیویی در قالب گزارش، برنامه‌های اذانگاهی، برنامه‌های گفت‌وگومحور، پخش زنده از محل نمایشگاه و اطلاع‌رسانی خواهد بود و این برنامه‌ها با محوریت رادیو قرآن تولید و پخش می‌شود.

لازم به ذکر است، این برنامه کاری از گروه اطلاع رسانی است که به تهیه کنندگی مسعودرضا خالقی و گویندگی تیمور کوشکی از ۲۴ خردادماه تا ۸ تیرماه سال جاری از ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۲:۱۵ به صورت زنده از رادیو قرآن به سمع شنوندگان می رسد.

پخش زنده جزخوانی ویژه ماه رمضان در مصلای امام خمینی(ره) از رادیو قرآن

مراسم جزء خوانی ویژه ماه مبارک رمضان هر شب در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار و از رادیو قرآن به صورت زنده پخش خواهد شد.

هر ساله از آغاز تا پایان ماه مبارک رمضان هر شب یک جزء از قرآن کریم توسط قاریان بین المللی کشورمان در محل مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران تلاوت می شود که شنوندگان رادیو قرآن می توانند هر شب به صورت زنده و مستقیم شنونده آن باشند.

لازم به ذکر است، این برنامه به همت گروه اطلاع رسانی و با اجرای حمید عبیری از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به صورت زنده از رادیو قرآن به سمع شنوندگان خواهد رسید.

پخش زنده کرسی های تلاوت اذانگاهی از رادیو قرآن

کرسی های تلاوت اذانگاهی با حضور قاریان ممتاز و بین المللی کشورمان برگزار و به صورت زنده از رادیو قرآن پخش می شود.

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، کرسی های اذانگاهی مغرب هر شب از سوی شبکه رادیویی قرآن و شورای عالی قرآن برگزار و از این شبکه رادیویی به صورت زنده پخش خواهد شد.

در کرسی اذانگاهی شنبه ۲۲ خردادماه قاری بین المللی کشورمان «مهدی عادلی» به تلاوت آیاتی از قرآن کریم پرداخت.

در کرسی اذانگاهی یکشنبه ۲۳ خردادماه «محمدحسین سعیدیان»، در کرسی روز دوشنبه ۲۴ خردادماه «قاسم رضیعی» و همچنین روز سه شنبه ۲۵ خردادماه مصادف با هشتم ماه مبارک رمضان «محمدرضا پورزرگری» قاری بین المللی کشورمان آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت خواهد کرد.

لازم به ذکر است، این برنامه از ساعت ۲۰:۱۵ الی ۲۰:۳۰ تقدیم شنوندگان راديو قرآن خواهد شد.

برنامه «شب‌های نورانی مصلی» از رادیو قرآن پخش می شود

محافل قرآنی با عنوان برنامه «شب‌های نورانی» مصلای امام خمینی(ره) از رادیو قرآن پخش می‌شود.

برنامه‌ «شب‌های نورانی» که همزمان با ماه مبارک رمضان در مصلای امام خمینی(ره) در قالب اجرای برنامه‌های قرآنی، محافل انس با قرآن و کرسی‌های تلاوت اذانگاهی اجرا می‌شود، هر شب از شبکه رادیویی قرآن پخش خواهد شد.

یادآور می‌شود، برنامه شب‌های نورانی نمایشگاه قرآن از ۱۸ خردادماه در مصلای امام خمینی(ره) آغاز شده و تا اواخر ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت و هر شب میزبان اساتید و قاریان بین‌المللی و ممتاز کشور است.