به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه( ٢٤ خرداد ماه) ساعت ١٩ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولین کشوری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قران کریم افتتاح می شود.در مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از نفیس ترین قرآن جهان رونمایی می شود.

این قرآن نفیس، همزمان با افتتاحیه نمایشگاه قرآن کریم به وسیله علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی می شود.

ویژگی های این قرآن بدین شرح است: در قطع اختصاصی (اندازه ۴۲ در ۵۷ سانتیمتر)، کاغذ دست ساز زرافشان شده، نگارش به خط ثلث، طراحی ۱۷۶ تذهیب اختصاصی برای هر صفحه، جلد و رحل قلمزنی شده از جنش نقره و پلاتین، جلد تزیین شده با بیش از ۱۳۵۰قطعه برلیان و یاقوت کبود. این اثرمزین به اسماء الهی در پشت تمامی صفحات و بر روی جلد قرآن است.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ٢٤ خرداد ماه تا ٨ تیر ماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه مبارک رمضان به مدت ١٦ روز در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ١٨ الی ٢٣:٣٠ برگزار خواهد شد.