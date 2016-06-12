عبدالرضا حاجی حسین نژاد در گفتگو با مهر درباره طرح‌های جدید افزایش ظرفیت تولید نفت خام ایران در سال‌جاری، گفت: تا پایان سال جاری طرح‌های افزایش ظرفیت تولید نفت از میادین مشترک آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، آذر، یادآوران و یاران شمالی که همگی با عراق مشترک بوده آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران با اعلام اینکه بر اساس برنامه زمان بندی امسال برای نخستین بار تولید نفت از میدان مشترک آذر آغاز خواهد شد، تصریح کرد: در شرایط فعلی مقداری از برنامه توسعه این میدان عقب هستیم اما تا نیمه دوم امسال تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت سبک از میدان آذر آغاز می‌شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه همچنین سال ۱۳۹۶ طرح تولید ۶۰ هزار بشکه‌ای نفت از میدان آذر تکمیل و در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد، اظهار داشت: تاکنون هفت حلقه چاه در این میدان مشترک حفاری شده که تا پایان ماه جاری سه تا چهار حلقه چاه دیگر تکمیل خواهد شد.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت توسعه میدان آزادگان شمالی هم توضیح داد: هدف از توسعه فاز اول این میدان تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت خام بوده که تاکنون این افزایش تولید محقق و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: امسال تولید ۷۵ تا ۸۰ هزار بشکه‌ای نفت خام از میدان مشترک یادآوران عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

حسین نژاد با بیان اینکه هم اکنون آخرین مراحل آماده سازی خطوط لوله و تلمبه خانه اهواز در حال انجام است، تبیین کرد: پیش بینی می‌شود این تلمبه خانه تا شهریور ماه سال جاری به طور کامل آماده بهره‌برداری شود و زمینه افزایش تولید و انتقال نفت دو میدان یادآوران و آزادگان شمالی هم فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران همچنین در باره توسعه آزادگان جنوبی با اشاره به افزایش هفت هزار و ۵۰۰ بشکه‌ای تولید نفت از این میدان مشترک با عراق، گفت: در مجموع امسال با حفاری چاه‌های جدید و افزایشی ۶۰ هزار بشکه‌ای، تولید نفت از این میدان به ۱۱۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

این مقام مسئول در پایان از افزایش تولید میدان نفتی یاران شمالی هم در سال‌جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح افزایش ۳۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت از این میدان در منطقه غرب کارون در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.