۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

به‌ دنبال تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران کشور؛

هلال‌احمر به اعضای کمیته اطفاء آتش‌سوزی جنگل ها پیوست

رئیس جمعیت هلال‌احمر بر پیگیری و اجرای مصوبه ستاد مدیریت بحران برای پرواز بالگردها در زمان حوادث آتش‌سوزی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی به‌ دنبال برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران، معاون وزیر دفاع و روسای سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع و امداد و نجات هلال‌احمر، بر پیگیری و اجرای مصوبه این جلسه در زمینه همکاری هلال‌احمر با وزارت دفاع برای پرواز بالگردها در زمان حوادث آتش‌سوزی تاکید کرد.

دکتر ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر در این زمینه با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران کشور با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران، معاون وزیر دفاع و روسای سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع و امداد و نجات هلال‌احمر، افزود: بر اساس تصمیماتی به‌منظور نحوه اعزام بالگرد و نیروهای امدادی در حوادث آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، مقرر شد درخواست بالگرد از جمعیت هلال‌احمر در آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، فقط از سوی وزارت دفاع صورت گیرد تا هلال‌احمر در حوادث احتمالی آتی، به عنوان عضو کمیته اطفاءآتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، در زمینه اعزام بالگرد همکاری لازم را با وزارت دفاع انجام دهد.

وی با اشاره به این که بر اساس آخرین گزارش‌ها، آتش‌سوزی جنگل‌های پاسارگاد مهار شده است، عنوان کرد: هلال‌احمر در این حادثه 8 ساعت و 40 دقیقه شامل 12 سورتی پرواز انجام داد و بیش از 150 نیروی اماده اطفاء را به مناطق تحت تاثیر آتش منتقل کرده و خدمات امدادی مکورد نیاز به 55 تن از آسیب‌دیدگان ارائه شد.

رئیس سازمان امداد و نجات  با اشاره به این که از ابتدای اعلام وقوع آتش‌سوزی، تیم عملیاتی هلال‌احمر استان به ‌منظور ارائه خدمات امدادی مورد نیاز آسیب‌دیدگان به مناطق تحت تاثیر آتش اعزام شدند،گفت: با توجه به وسعت آتش‌سوزی، مقرر شد تا بالگرد هلال‌احمر با  با هماهنگی وزارت دفاع و سازمن جنگل ها و مراتع برای مهار آتش به منطقه حادثه اعزام شود و در این زمینه همه اقدامات لازم از سوی هلال احمر انجام شد.

تقدیر از تلاش هلال‌احمر در مهار آتش‌سوزی جنگل های پاسارگاد

وی گفت: به علاوه در جلسه ستاد مدیریت بحران کشور، مهندس خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگلها و مراتع از خدمات خوب هلال‌احمر در مهار آتش‌سوزی جنگل‌های پاسارگاد تقدیر و تشکر کرد و مهدی برومندی، نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس ضمن تشکر از جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد که از زمان مسئولیت خود در فرمانداری یکی از شهرستان‌های فارس و اکنون که نماینده مردم فارس در مجلس است، همواره هلال‌احمر را در صف نخست خدمت‌رسانی دیده و در صحن علنی مجلس نیز از تلاش‌های هلال‌احمر در مهار این آتش‌سوزی قدردانی خواهد کرد.

حبیب احسنی پور

