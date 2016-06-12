به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی به دنبال برگزاری جلسهای با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران، معاون وزیر دفاع و روسای سازمانهای جنگلها و مراتع و امداد و نجات هلالاحمر، بر پیگیری و اجرای مصوبه این جلسه در زمینه همکاری هلالاحمر با وزارت دفاع برای پرواز بالگردها در زمان حوادث آتشسوزی تاکید کرد.
دکتر ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر در این زمینه با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران کشور با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران، معاون وزیر دفاع و روسای سازمانهای جنگلها و مراتع و امداد و نجات هلالاحمر، افزود: بر اساس تصمیماتی بهمنظور نحوه اعزام بالگرد و نیروهای امدادی در حوادث آتشسوزی جنگلها و مراتع، مقرر شد درخواست بالگرد از جمعیت هلالاحمر در آتشسوزی جنگلها و مراتع، فقط از سوی وزارت دفاع صورت گیرد تا هلالاحمر در حوادث احتمالی آتی، به عنوان عضو کمیته اطفاءآتشسوزی جنگلها و مراتع، در زمینه اعزام بالگرد همکاری لازم را با وزارت دفاع انجام دهد.
وی با اشاره به این که بر اساس آخرین گزارشها، آتشسوزی جنگلهای پاسارگاد مهار شده است، عنوان کرد: هلالاحمر در این حادثه 8 ساعت و 40 دقیقه شامل 12 سورتی پرواز انجام داد و بیش از 150 نیروی اماده اطفاء را به مناطق تحت تاثیر آتش منتقل کرده و خدمات امدادی مکورد نیاز به 55 تن از آسیبدیدگان ارائه شد.
رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به این که از ابتدای اعلام وقوع آتشسوزی، تیم عملیاتی هلالاحمر استان به منظور ارائه خدمات امدادی مورد نیاز آسیبدیدگان به مناطق تحت تاثیر آتش اعزام شدند،گفت: با توجه به وسعت آتشسوزی، مقرر شد تا بالگرد هلالاحمر با با هماهنگی وزارت دفاع و سازمن جنگل ها و مراتع برای مهار آتش به منطقه حادثه اعزام شود و در این زمینه همه اقدامات لازم از سوی هلال احمر انجام شد.
تقدیر از تلاش هلالاحمر در مهار آتشسوزی جنگل های پاسارگاد
وی گفت: به علاوه در جلسه ستاد مدیریت بحران کشور، مهندس خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگلها و مراتع از خدمات خوب هلالاحمر در مهار آتشسوزی جنگلهای پاسارگاد تقدیر و تشکر کرد و مهدی برومندی، نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس ضمن تشکر از جمعیت هلالاحمر اظهار کرد که از زمان مسئولیت خود در فرمانداری یکی از شهرستانهای فارس و اکنون که نماینده مردم فارس در مجلس است، همواره هلالاحمر را در صف نخست خدمترسانی دیده و در صحن علنی مجلس نیز از تلاشهای هلالاحمر در مهار این آتشسوزی قدردانی خواهد کرد.
