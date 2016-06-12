۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۰۱

فرمانده مرزبانی آذربایجان‌شرقی تاکید کرد:

لزوم امنیت پایدار در منطقه با مشارکت مرزنشینان و مرزبانان

تبریز - فرمانده مرزبانی استان آذربایجان‌شرقی مهم‌ترین عامل ایجاد امنیت پایدار در منطقه را مشارکت مرزنشینان با مرزبانان دانست.

بهگزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرماندهی مرزبانی ناجا، محمدعلی بختیاری اظهار داشت: مجموعه مرزبانی همواره پیرو ولایت فقیه بوده و خدمت به جوامع مرزی راه برای خود افتخاری بزرگ و والا می‌داند و در تأمین امنیت برای مرزنشینان با صلابت وارد صحنه خدمتگزاری می شود.

وی در ادامه مشارکت مرزنشینان با مرزبانان را مهمترین عامل ایجاد امنیت پایدار در منطقه دانست و به گزارش به موقع هرگونه تغییرات و مشاهدات در مرز تاکید کرد و عنوان داشت: توجه به امر آموزش، تعامل با نهادهای مرتبط با جوامع مرزی و اعزام گشت و کمین با تجهیزات کامل یکی از مهمترین مولفه‌های موفقیت در ماموریت‌های محوله است.

فرمانده مرزبانی استان امنیت را موجب رشد در بخش تولید و سرمایه‌گذاری و یکی از عوامل اصلی توسعه و زیرساخت هر جامعه‌ای برشمرد و افزود: با توجه به آمارها، کاهش جرائم و افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی استان به این نقطه از موفقیت رسیده است که جای تقدیر دارد.

