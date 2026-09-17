https://mehrnews.com/x3d5KV ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ کد مطلب 6950253 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ اجتماع پر شور مردم بندرعباس برای حمایت از نظام اسلامی بندرعباس- مردم بندرعباس با حضور پر شور خود در خیابان ها باری دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6950253 کپی شد مطالب مرتبط دانشکده شهرداری بندرعباس تاسیس میشود آبگرفتگی محدود برخی منازل در بندرعباس اطلس کودکان برای شهر بندرعباس آماده می شود جزئیات محدودیتهای ورود و خروج به شهرستان بندرعباس اعلام شد برچسبها تجمع مردمی بندرعباس هرمزگان
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