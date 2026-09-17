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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

اجتماع پر شور مردم بندرعباس برای حمایت از نظام اسلامی

اجتماع پر شور مردم بندرعباس برای حمایت از نظام اسلامی

بندرعباس- مردم بندرعباس با حضور پر شور خود در خیابان ها باری دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

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کد مطلب 6950253

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