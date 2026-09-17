به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از طلاب و دانش‌پژوهان اهل سنت سراسر کشور، ضمن تشکر از حضور و تشریف‌فرمایی آنان، اظهار کرد: مسئله هفته وحدت، نباید به عنوان یک حرکت شعاری صورت بپذیرد، آنچه امروز برای ما اهمیت دارد، تبادل فکری و تعامل علمی میان برادران اهل سنت و شیعه است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: امروز دیگر مسئله وحدت و تقریب به معنای گذشته را نداریم؛ چراکه وحدت، حقیقتی است که به لطف الهی محقق شده و اختلافی وجود ندارد. ممکن است افراد جاهلی از دو طرف سخنانی مطرح کنند یا اقداماتی انجام دهند، اما سخن و رفتار آنان به هیچ وجه پذیرفته نیست.

وی تصریح کرد: امروز در مسئله وحدت، مشکلی نداریم و این وحدت در همه‌جا و در همه اقلیم‌های کشور، یک واقعیت تحقق‌یافته است. برادران اهل سنت و شیعه، چه در حوزه علما و اندیشمندان، چه در حوزه طلاب و محصلین و چه در حوزه اجتماعی و میان مردم، با یکدیگر وحدت دارند.

علم الهدی با بیان اینکه مسئله تقریب نیز تا حدود زیادی حل شده است، گفت: امروز از نظر وضعیت زندگی و سبک ارتباطی نیز در مسئله تقریب، مشکلی نداریم. مسئله امروز ما، تبادل بحث‌ها و اندیشه‌های علمی، فکری و سیاسی است که اگر این تبادل حل شود، می‌توانیم از انرژی و نیروهای یکدیگر استفاده کنیم و از موقعیت‌های مختلفی که نسبت به یکدیگر داریم، به‌طور کامل بهره‌برداری کنیم.

تقابل فرهنگی و تلاش برای حاکمیت جهانی

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به شرایط کنونی جهان اظهار کرد: وضعیت اسلام امروز یک وضعیت استثنائی است؛ از روز اول بعثت پیغمبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) تا امروز، چنین وضعیتی برای اسلام به وجود نیامده بود که همه دنیا در برابر آن قرار بگیرند. امروز همه دنیا در برابر اسلام قرار گرفته‌اند و مسئله، براندازی اساس اسلام است.

وی ادامه داد: کسانی که در خط استکبار و جهان‌خواری هستند، تنها مانع و سنگلاخ مسیر خود را اسلام احساس می‌کنند و معتقدند باید اسلام را براندازی کنند و جز براندازی اسلام راهی ندارند.

علم الهدی با اشاره به دیدگاه ساموئل هانتینگتون، مشاور کاخ سفید، درباره قرن بیست‌ویکم گفت: هانتینگتون در واقع یک خط‌مشی برای کاخ سفید مشخص کرد که باید در این مسیر حرکت کند تا به نتیجه‌ای برسد که جنبه حاکمیت جهانی را به دست آورد؛ چراکه توسعه ارتباطات، مرزهای جغرافیایی را به هم زده است. امروز ارتباط میان ایران، ترکیه، عربستان و دیگر کشورها، دیگر مانند گذشته متوقف در مرزهای جغرافیایی نیست و توسعه ارتباطات، این مرزها را عملاً به هم زده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: آنچه امروز وجود دارد، مسائل فرهنگی است. چیزی که انسان‌ها، جوامع و کشورها را از یکدیگر جدا و متمایز می‌کند، هویت کشورهاست و هویت نیز به مسائل فرهنگی بستگی دارد. در بنگلادش، لباس، زبان و آداب خاصی وجود دارد و همین موارد هویت آن کشور را مشخص می‌کند؛ در پاکستان نیز هویت مردم با زبان، لباس و آداب مخصوص مشخص است و در هند نیز چنین است.

وی با اشاره به همایشی که در سال ۱۹۹۶ میلادی در دانشگاه لیون فرانسه برگزار شد، اظهار کرد: در آنجا همایشی با موضوع ادامه سیادت غرب در قرن بیست‌ویکم برگزار شد. در قرن بیستم، غرب حاکم بود و حکومت‌ها در بسیاری از موارد تابع غرب بودند. فرهنگ مدرنیته نیز بر مردم حاکم بود و ملت‌ها و دولت‌ها، نظام‌های خود را بر اساس اندیشه‌های مدرنیسم تشکیل می‌دادند.

علم‌الهدی افزود: در آن همایش تلاش می‌شد مشخص شود که چگونه سیادت و آقایی غرب در قرن بیستم، در قرن بیست‌ویکم نیز ادامه پیدا کند. یکی از سخنرانان این همایش، اسحاق رابین، نخست‌وزیر وقت اسرائیل بود. وی در سخنرانی خود گفت قرن بیست‌ویکم، قرن زور نیست که آمریکا بتواند با شناور کردن ناوگان خود در اقیانوس‌ها بر دنیا حکومت کند و قرن بیست‌ویکم، قرن پول نیز نیست که بتوان با دلار بر دنیا حکومت کرد؛ بلکه قرن بیست‌ویکم، قرن تمدن و فرهنگ است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: رابین بر اساس نظریه هانتینگتون گفت این مسابقه و جنگی که میان فرهنگ‌ها وجود دارد، موجب خواهد شد فرهنگ اسلام در قرن بیست‌ویکم بر همه فرهنگ‌ها پیروز شود؛ چراکه زمینه‌های پذیرش جهانی اسلام در دنیا موجود است و قرن بیست‌ویکم، قرن سیادت و آقایی اسلام است.

وی تصریح کرد: اگر اسلام سیادت و آقایی پیدا کند، سیادت و آقایی غرب در قرن بیست‌ویکم از بین خواهد رفت. اگر غرب بخواهد در قرن بیست‌ویکم آقایی خود را حفظ کند، باید اسلام را ریشه‌کن کند. رابین این نظریه را در دانشگاه لیون فرانسه و شش ماه پیش از کشته شدنش مطرح کرد.

هدف اصلی دشمن، مقابله با اسلام انقلابی است

علم‌الهدی گفت: این وضعیت باعث شده است آمریکا برای تثبیت جهان‌خواری خود به سراغ اسلام بیاید و با آن مقابله کند. مسئله جنگ ما نیز همه بهانه است. در دولت یازدهم و دوازدهم، مسئله برجام را داشتیم. در داستان برجام، هرچه آمریکا خواست، به او داده شد، اما بعد برجام را پاره کردند و گفتند برجام را قبول نداریم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: مسئله این نیست که از سلاح اتمی برخورداریم؛ اگر بگوییم فناوری هسته‌ای خود را می‌دهیم، تمام سانتریفیوژها و دستگاه‌ها را تحویل می‌دهیم و اصلاً فناوری هسته‌ای نداشته باشیم، آیا آمریکا از ما دست برمی‌دارد و جنگ تمام می‌شود؟ خیر، بهانه دیگری مطرح می‌شود.