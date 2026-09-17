به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم آبادی عصر پنجشنبه در آیین توزیع ۶۵ هزار بسته تحصیلی دانشآموزان نیازمند استان که به یاد شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب با حضور جعفر صباغیان قائم مقام کمیته امداد امام خمینی ره محمدعلی نبیپور معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی، سردار مهدوی فرمانده سپاه امام رضا خراسان رضوی در اردوگاه ثامن الائمه (ع) کمتیه امداد برگزار شد، با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگهای اخیر، بهویژه شهدای دانشآموز، اظهار کرد: برگزاری این رزمایش به یاد شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب، متناسب با موضوع حمایت از دانشآموزان و فراهم کردن زمینه تحصیل آنان است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی، با قدردانی از خیران، مراکز نیکوکاری، مؤسسات، تشکلها، بنگاههای اقتصادی و دستگاههای اجرایی همراه در این طرح، گفت: با استفاده از ظرفیت خیران و بخشهای مختلف، اتفاقات خوبی در زمینه همافزایی منابع رقم خورده است.
وی با اشاره به آغاز زودهنگام طرح امسال اظهار کرد: امسال از اردیبهشتماه برنامهریزی برای تأمین بستههای تحصیلی آغاز شد و از خردادماه نیز رایزنی با بنگاههای اقتصادی، خیران و مجموعههای مختلف برای مشارکت در این طرح را دنبال کردیم.
سلمآبادی گفت: امسال ۶۳ هزار دانشآموز در ابتدا مخاطب طرح بودند که با اضافه شدن دو هزار دانشآموز پیشدبستانی، این تعداد به ۶۵ هزار نفر رسید. حداقل اعتبار در نظر گرفتهشده برایشان هر بسته تحصیلی نیز یک میلیون تومان بود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی، ادامه داد: در مجموع، هدف اولیه تأمین ۶۵ میلیارد تومان برای بستههای تحصیلی بود و دولت نیز ۱۲ میلیارد تومان از منابع خود را برای این طرح اختصاص داد؛ اما با مشارکت گسترده مردم و خیران، منابع مورد نیاز افزایش یافت و امروز مجموع رقم تأمینشده به حدود ۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه بخش عمده این منابع از محل مشارکتهای مردمی تأمین شده است، تصریح کرد: حدود ۸۸ درصد منابع، مردمی و حدود ۱۲ درصد از منابع دولتی است.
سلمآبادی گفت: برای ۵۰ هزار دانشآموز بسته تحصیلی تهیه و توزیع میشود و برای ۱۵ هزار دانشآموز دارای حامی، با حامیانشان رایزنی شده تا حامی علاوه بر کمک ماهانه، مبلغی بابت بسته تحصیلی نیز به حساب فرزند تحت حمایت واریز کنند که حدود ۲۳ میلیارد تومان حامیان متعهد به پرداخت آن شدهاند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی، تأکید کرد: تحقق رقم حدود ۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حاصل همافزایی مردم، خیران، دستگاههای اجرایی، مؤسسات، تشکلها و بنگاههای اقتصادی است و این اتفاق بدون همراهی این مجموعهها امکانپذیر نبود.
وی در ادامه با اشاره به مشارکت مردم استان در طرح اکرام ایتام اظهار کرد: در ماه گذشته حدود ۵۷ میلیارد تومان کمک نقدی حامیان به حساب فرزندان تحت حمایت در خراسان رضوی واریز شده، در حالی که این رقم در استان تهران حدود ۵۳ میلیارد تومان بوده است.
سلمآبادی افزود: از فروردین ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۴، خراسان رضوی در رتبه نخست درآمد نقدی حامیان طرح اکرام ایتام در کشور قرار داشته است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: مردم خراسان رضوی همواره در حوزه حمایت از محرومان و فرزندان نیازمند دغدغهمند و پای کار بودهاند و ظرفیت مشارکت مردم بسیار بیشتر از این میزان است.
ویگفت: تلاش کمیته امداد این است که هیچ دانشآموز نیازمندی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازنماند و بستههای تحصیلی تنها محدود به دانشآموزان تحت حمایت نباشد؛ بلکه با کمک مردم و خیران، همه دانشآموزان نیازمند در آغاز سال تحصیلی مورد حمایت قرار گیرند.
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