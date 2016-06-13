به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فیروزآبادی درباره سیاستگذاری و اقدامات شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه شبکه های اجتماعی گفت: امیدواریم سند حمایت از شبکه های پیام رسان اجتماعی داخلی که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت، در جلسات آتی به تصویب برسد.

وی ادامه داد: همچنین به دنبال ارایه تعرفه مناسب برای شبکه های داخلی هستیم که یک چهارم تعرفه استفاده از اینترنت باشد و امیدواریم در زمینه تولید محتوا نیز گام هایی برداریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: مشخصات شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و اسناد مربوط، اصول حاکم، جدول زمانی و فازهای اجرایی آن مشخص شده است.

وی با اشاره به راه اندازی نخستین مرکز تبادل اطلاعات کشور در اردیبهشت ماه ٩۵ به عنوان یکی از مهمترین گام های شبکه ملی اطلاعات و حرکتی در جهت تولید محتوا خاطرنشان کرد: این مرکز تبادل اطلاعات در داخل کشور را با سرعت بالا رقم زد.

فیروزآبادی با بیان اینکه حدود ٩٩ هزار تشکل مذهبی و ١٠ هزار تشکل صنفی در کشور فعالیت دارند، افزود: شورای عالی فضای مجازی در پی فعال سازی و هدایت این تشکل ها در فضای مجازی و تدوین سندی در زمینه ساماندهی آنها است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین با بیان اینکه در حوزه هایی نظیر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در فضای مجازی و سلامت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی دارای نظام رگولاتوری مناسبی نیستیم، بر ضرورت ارایه نظام جامع رگولاتوری در فضای مجازی کشور تاکید کرد.