به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کتابخانه و موزه ملی ملک در تداوم فعالیتهای خیرخواهانه و عامالمنفعه برای کودکان خاص، با برگزاری سه برنامه ویژه کودکان کار در سه منطقه آسیبپذیر تهران، خدمات فرهنگی به آنان ارایه کرد.
کارشناسان موزهایِ نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران با حضور در سه مرکز «خانه کودک بهنام» در میدان هرندی، «خانه کودک شوش» در میدان شوش و «مدرسه جمعیت حمایت از کودکان خیابانی» در پاسگاه نعمتآباد، با برگزاری دو کارگاه «بازوبندسازی» و «آشنایی با آثار کمالالملک»، زمینه خدماترسانی فرهنگی به این مراکز نگهداری کودکان کار و خیابان را فراهم آورد.
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