ماندن در سطح یک لیگ جهانی مهم است/ باید با تمام قوا وارد شویم

ناصر شهنازی در گفتگو با مهر، در خصوص بازی های پر فشار پیش روی تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی عنوان کرد: در ورزش حرفه ای بحث فشار مسابقات کاملا موضوعی حل شده است. ایران چند سال است وارد لیگ جهانی شده و حالا جزو تیم های مطرح دنیا است. تیم کشورمان سهیه المپیک را کسب کرده و تمام دنیا روی این تیم حساب باز می کنند. بنابراین بازیکنان هم باید تفکری حرفه ای داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت لیگ جهانی برای ایران در رقابتهای سال ۲۰۱۶ گفت: تیم ایران باید در سطح یک لیگ جهانی و بین تیم های مطرح بماند بنابراین مسابقات امسال خیلی مهم است. از آنجایی که امتیازات لیگ جهانی برای مسابقات سال آینده تاثیر مستقیم دارد باید تیم کشورمان در نتیجه گیری موفق عمل کند و جزو پنج، شش تیم برتر قرار گیرد تا جایگاه خود را در سطح یک لیگ جهانی سال آینده نیز حفظ کنیم.

مربی تیم ب والیبال ایران یادآور شد: در سال های قبل برای لیگ جهانی نام ۲۱ نفر را در اختیار فدراسیون جهانی قرار می دادیم اما حالا لیست ۱۴ نفری را درخواست کردند. بنابراین فرصت جابجایی آنچنانی نداریم. ما باید ذهنیت حرفه ای داشته باشیم.

شهنازی با اشاره به دیدارهای المپیک گفت: این بهترین شرایط برای ما یپش از المپیک است. ما در رقابتهای انتخابی المپیک هم با تیم های مطرحی بازی کردیم و دیگر استرسی از دیدار با آنها در المپیک نداریم. در کل باید نگرشی حرفه ای داشته باشیم. لیگ جهانی بهترین تدارک قبل از المپیک است و به هماهنگی تیم کشورمان نیز خیلی کمک خواهد کرد.

این مربی در خصوص مصدومیت غفور و مشکلاتی که در پست پشت خط زن بوجود آمده است، عنوان کرد: همواره روی غفور و محمودی فشار وجود داشته است. در بازی اخیر تیم ملی میرزاجانپور در این پست خوب جواب داد. از طرفی معنوی نژاد را هم برای این پست داریم. لوزانو و سیچلو نشان دادند در بازی با مهره ها تجربیات خوبی دارند و می توان با تغییر در ترکیب شرایط را به سود کشورمان رقم زد.

کارشناس والیبال درباره گروه ایران در المپیک ریو یادآور شد: ما جزو تیم های خوب دنیا هستیم ولی باید مثل آنها در سطح یک ثبات داشته باشم. به نظرم گروه ایران شرایط بهتری نسبت به گروه A دارد. ما باید با این ذهنیت که به مراحل بالاتر صعود کنیم وارد المپیک شویم نه اینکه بدنبال کسب تجربه باشیم.