بیانیه وزارت اقتصاد درباره بدهی دولت به شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) با حضور نماینده سازمان حسابرسی، مدیر کل امورمالی شهرداری تهران و مدیر عامل شرکت خدمات مالی شهر درخصوص بدهیها و مطالبات شهرداری تهران، مقرر شد اطلاعات مربوط به بدهیها و مطالبات شهرداری تهران براساس ترتیبات مقرر در بخشنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی به تفکیک منابع عمومی و داخلی به معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت) ارسال گردد.
بر اساس این گزارش، با عنایت به حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن، اقدام لازم برای انعقاد قرارداد حسابرسی ویژه با سازمان حسابرسی توسط شهرداری تهران برای بررسی و ارائه تاییدیه در خصوص وضعیت بدهیها و مطالبات متقابل شهرداری تهران و دولت معمول شود.
این گزارش حاکی است، جزئیات کامل به همراه مستندات کافی و سوابق مکاتبات انجام شده در مورد مطالبات از سازمان امورمالیاتیکشور بابت موضوع مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری تهران به معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت) ارائه شود، تا هماهنگیهای لازم به منظور تشکیل جلسه مشترک با سازمان امورمالیاتی کشور معمول شود.
این بیانیه تصریح می دارد، مستندات قانونی مربوط به ۵۷.۰۹۶.۵۳۸ میلیون ریالی از ۵۰% سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و حومه – مخارج طراحی و تجهیز و نیز ۳۱.۲۸۰.۱۱۶ میلیون ریالی از ۵۰% سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاههای مترو مربوط به قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت «مجاز» است حداکثر تا سقف ۵۰% از هزینه مطالعات و سرمایهگذاری ایجاد سامانههای حمل و نقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی درلوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ ۸۸.۳۷۶.۶۵۴ میلیون ریال، اصولاً نمیتواند بعنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد.
این گزارش می افزاید، به نظر میرسد مستند قانونی ارقام ۱۳.۸۰۹.۷۵۴ میلیون ریالی از سهم دولت در یارانه بلیط شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین ۷.۱۴۱.۹۲۶ میلیون ریالی سهم دولت در یارانه بلیط شرکت بهرهبرداری راه آهن تهران و حومه، مربوط به ماده (۱۰) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت میباشد که بموجب آن دولت «مجاز» است سالانه مبالغی را از محل درآمد عمومی تامین پرداخت نماید، لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ ۲۰.۹۵۱.۶۸۰ میلیون ریال مربوط به ردیفهای مذکور نیز نمیتواند بعنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد.
در این بیانیه آمده است، در خصوص سایر مبالغ نیز ضروری است بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی و یا غیردولتی بودن) و منشاء و مبنای قانونی ارقام اعلامی انجام شود. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقهبندی شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی میشود و بانک تجارت نیز در زمره بانکهای خصوصی است.
این گزارش حاکی است، بدهی دولت طبق مقررات قانونی مربوط، بدهی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرحهای تملک دارایی های سرمایهای است، لذا بدهی مربوط به سایر دستگاهها بدهی دولت تلقی نمیشود.
این گزارش می افزاید، براساس اعلام دستگاههای اجرایی که در پاسخ به بخشنامه شماره ۳۳۶۴۸/۲۹۰/۵۷/م مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ تا تاریخ تهیه این گزارش به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور واصل شده است، مجموع بدهیها و مطالبات شهرداری تهران به/از دولت به ترتیب مبلغ ۳۹.۶۵۴.۵۴۴ میلیون ریال و ۷.۳۵۱.۰۵۶ میلیون ریال اعلام شده است. به عبارت دیگر درحال حاضر شهرداری تهران بطور خالص مبلغ ۳۲.۳۰۳.۴۸۸ میلیون ریال به مجموعه دولت (از جمله بانکهای دولتی) بدهکار میباشد.
بر اساس این گزارش، با عنایت به موارد فوق الذکر و به منظور دسترسی به نتیجه مطلوب و رفع مغایرتهای موجود، ضروری است مطابق تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، اقدامات لازم از جمله انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی وفق قوانین مربوط، انجام شود تا بر اساس ظرفیتهای قانونی، تمهیدات مناسب برای تسویه و یا تهاتر بدهیهای قطعی و مورد تایید معمول شود.
گفتنی است، براساس تبصره (۱) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ﻫ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ هیات محترم وزیران، بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی خواهد شد.
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