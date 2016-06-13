«نبیل العربی» برای رایزنی درباره طرح سازش فرانسه وارد فلسطین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دبیرکل اتحادیه عرب برای رایزنی در خصوص طرح سازش میان فلسطین و رژیم صهیونیستی که از سوی فرانسه مطرح شده، وارد فلسطین شد.

بر اساس این گزارش «نبیل العربی» دبیر کل اتحادیه عرب برای بررسی چندین موضوع و پرونده به ویژه طرح سازش فرانسه وارد فلسطین شد.

در همین راستا «مجدی خالدی» مشاور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت: سفر نبیل العربی برای گفتگو در خصوص حمایت از تلاش فرانسه در رابطه با طرح صلح صورت می گیرد.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا عنوان داشت: هدف از این سفر فراهم کردن زمینه برای برگزاری کنفرانسی بین المللی به منظور پایان دادن اشغالگری و ایجاد کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف است.

مشاور رئیس تشکیلات خودگردان همچنین افزود: این موضوع در جدول برنامه های نشست وزرای کشورهای عربی در پایان ماه گذشته گنجانده شده بود تا مکانیسمی جدید و بین المللی را برای جلب توجه جهانی و عربی به مسأله فلسطین در شرایط کنونی ایجاد کند.