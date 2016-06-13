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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۲۱

«نبیل العربی» برای رایزنی درباره طرح سازش فرانسه وارد فلسطین شد

«نبیل العربی» برای رایزنی درباره طرح سازش فرانسه وارد فلسطین شد

دبیرکل اتحادیه عرب به منظور رایزنی در رابطه با طرح فرانسه مبنی بر سازش میان فلسطین و رژیم صهیونیستی وارد فلسطین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دبیرکل اتحادیه عرب برای رایزنی در خصوص طرح سازش میان فلسطین و رژیم صهیونیستی که از سوی فرانسه مطرح شده، وارد فلسطین شد.

بر اساس این گزارش «نبیل العربی» دبیر کل اتحادیه عرب برای بررسی چندین موضوع و پرونده به ویژه طرح سازش فرانسه وارد فلسطین شد.

در همین راستا «مجدی خالدی» مشاور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت: سفر نبیل العربی برای گفتگو در خصوص حمایت از تلاش فرانسه در رابطه با طرح صلح صورت می گیرد.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا عنوان داشت: هدف از این سفر فراهم کردن زمینه برای برگزاری کنفرانسی بین المللی به منظور پایان دادن اشغالگری و ایجاد کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف است.

مشاور رئیس تشکیلات خودگردان همچنین افزود: این موضوع در جدول برنامه های نشست وزرای کشورهای عربی در پایان ماه گذشته گنجانده شده بود تا مکانیسمی جدید و بین المللی را برای جلب توجه جهانی و عربی به مسأله فلسطین در شرایط کنونی ایجاد کند.

کد مطلب 3685135

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