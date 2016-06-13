افتتاح بخش «گوش وحلق وبینی» بیمارستان طالقانی آبادان دریک ماه آتی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آموزنده عصر دوشنبه در آئین افتتاح اتاق عمل چشم پزشکی بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر با تاکید بر اینکه خرمشهر و آبادان در بحث درمان به صورت یکپارچه دیده شده است، افزود: هدف دانشکده علوم پزشکی تخصصی سازی است و امیدواریم عمل چشم منطقه در این محل انجام شود.

وی با یادآور شدن اینکه در سال گذشته مجموعه بهداشت و درمان، در هر فصل شاهد سه تا چهار افتتاحیه بوده است، خبر از افتتاح بخش «گوش و حلق و بینی» ENI بیمارستان طالقانی آبادان در ماه آتی داد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در ادامه به نیاز سنجی های انجام شده برای تدوین برنامه های میان مدت و بلندمدت نیز اشاره کرد و گفت: طبق نیازسنجی انجام شده و به نسبت جمعیت و نیاز جنوب خوزستان و با توجه به وجود تنها ۲۰۰ تخت بیمارستانی در بهترین حالت ممکن در خرمشهر، نیاز به دو برابر شدن تعداد تخت ها تایید شد و اقداماتی در این راستا در حال انجام است.

آموزنده، راه اندازی بیمارستان های تخصصی در کنار بیمارستان ولیعصر(عج) به عنوان بیمارستان جنرال را یکی دیگر از ضرورت های تعیین شده طی انجام این بررسی ها دانست و اظهار کرد: احداث بیمارستان ۲۴۰ تختی شهید موسوی و مرکز مستقل قلب که توسط بودجه سازمان منطقه آزاد اروند احداث و توسط وزارت بهداشت و درمان تجهیز می شود از این دست است که پس از تکمیل کار تا دو سال آینده می توان شاهد افزایش دو برابری ظرفیت و همچنین توسعه توریست درمانی بود.