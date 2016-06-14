پرواز همای در تورنتو اپرا خواند/ اجرای بدون میکروفن

به گزارش خبرگزاری مهر، پرواز هماى دوازدهم ژوئن ۲۳ خرداد همراه با اركستر سمفونيك به رهبرى انريكو جرولای ایتالیایی در مركز هنرى شهر تورنتو در کشور كانادا به صحنه رفت و در این اجرا با زبان فارسی و ایتالیایی برای مخاطبانش موسیقی اجرا کرد.

هماى در اين كنسرت فصل تازه اى از كارهايش vh آغاز كرد و در حضور هوادارانش هم با ارکستر سمفونیک خواند و هم خودش سه تار نواخت.

از اتفاقات جالب توجه این کنسرت خراب شدن سیستم صوتی بود که همه ميكروفن ها از كار افتادند اما پرواز همای با دعوت از رهبر اركسترش به اجراى قطعات اپرا، بدون ميكروفن کنسرت را ادامه داد و تشویق تماشاگران را بر انگيخت. این خواننده در بخشى ديگر با تركيب دو زبان ايتاليايى و گيلكى هواداران را ذوق زده کرد.

پناه بلندى و پستى، بى كَس، مادر، عيب رندان، بى من مخور شراب، مه پاره، زبان نگاه، نمى خواهم، ديوانه ترى، در شب گيسوان تو، زيباتر از خورشيد و ماه، ريگولِتتو، اُسُله ميو و سرزمين بى كران از جمله قطعاتی بود که همای در کنسرت خود در شهر تورنتو اجرا کرد.