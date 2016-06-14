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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

مجوز ساخت ۷۰ هکتار گلخانه در استان همدان صادر شد

مجوز ساخت ۷۰ هکتار گلخانه در استان همدان صادر شد

همدان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از صدور مجور بهره برداری و ساخت ۷۰ هکتار گلخانه در استان همدان خبر داد و گفت: کشت گلخانه ای مورد اقبال کشاورزان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور رضوانی جلال ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان همدان گفت: سال گذشته با کاهش ۱۹ درصدی بارش و انسداد چاه‌های غیرمجاز تولیدات بخش کشاورزی پنج درصد افزایش یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه بخش کشاورزی کشور رتبه نخست اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: امسال بارش های استان همدان مناسب بوده و افزایش چشمگیر تولید برخی محصولات محقق می شود.

رضوانی جلال با بیان اینکه بخش کشاورزی در استان همدان از سالهای قبل جایگاه ویژه داشته و امسال میزان اشتغال در این بخش از ۲۸ به ۲۹ درصد رسید، اظهار داشت: براساس برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی امسال باید ۴۲۰ هزار تن گندم در استان همان تولید شود که برآورد تولید در استان همدان برای امسال ۵۰۰ هزار تن گندم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از برنامه ریزی برای تولید ۱۵ هزار تن دانه‌های روغنی در استان همدان خبر داد و گفت: تولید ۱۶ هزار تن ذرت، ۹۶۱ هزار تن سیب زمینی و ۲۴۰ هزار تن جو از دیگر تعهدات بخش کشاورزی استان همدان محسوب می‌شود.

وی از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان در سال جاری خبر داد و گفت: سیستمهای آبیاری نوین و بارانی موجود در اراضی کشاورزی همدان به سیستم قطره‌ای تبدیل می شود تا از این طریق راندمان آب از ۵۵ درصد به ۹۰ درصد برسد.

کد مطلب 3686117

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