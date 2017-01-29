احداث ۱۰۶۵ هکتار گلخانه در سال‌ جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در سومین نشست ستاد عالی توسعه گلخانه‌ها تصریح کرد:با توجه به شرایط اقلیمی کشور و لزوم پایداری تولیدات کشاورزی و همچنین اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش افزوده و ارگانیک بودن تولیدات، کشت‌های گلخانه‌ای در کشور باید گسترش یابد.

وی با بیان اینکه تجهیزات، توان مهندسی و تکنولوژی‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد:با استفاده از دانش و تجربه گلخانه داران پیشرو و انتقال فناوری‌های نوین احداث گلخانه‌ها از کشورهای پیشرفته، گسترش کشت‌های گلخانه‌ای در کشور سرعت می‌یابد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش تولید محصولات کشاورزی در کشت‌های گلخانه‌ای در مقایسه با فضای باز، تاکید کرد: همزمان با توسعه گلخانه‌ها، باید در زمینه بازاریابی صادراتی این تولیدات برنامه ریزی و اقدام شود.

حجتی با تاکید بر اینکه گلخانه‌ها، متناسب با اقلیم و در مکان‌هایی که دسترسی به بازار و همچنین نیاز کمتری به سیستم‌های گرمایش نیاز دارد باید توسعه یابد، عنوان کرد: همان طور که سیستم‌های گرمایش با سوخت گازوئیل، امروزه صرفه اقتصادی ندارد، در آینده ممکن است سیستم‌های با سوخت گاز هم اقتصادی نباشد؛ بنابراین گلخانه‌ها باید در مکان‌هایی احداث شود که کمترین نیاز به سوخت را داشته باشد.

وی بر لزوم تسهیل جریان ورود سرمایه‌های مردمی به بخش کشاورزی به ویژه در توسعه گلخانه‌ها تاکید کرد و افزود: از سرمایه گذاری همه صاحبان سرمایه و صنایع برای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای استقبال می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: نظام اداری و اجرایی و همچنین نظام بانکی کشور برای تسهیل و چابک سازی فرآیندها در جلب سرمایه‌های مردمی باید انعطاف پذیر باشد.

در این نشست، مجری طرح توسعه گلخانه‌های وزارت جهاد کشاورزی نیز در گزارشی اعلام کرد: از ابتدای امسال تا پایان دی ماه ۱۰۶۵ هکتار گلخانه در کشور ایجاد شده است.