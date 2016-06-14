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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۱

نامه اردوغان به پوتین

رسانه های اعلام کردند: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نامه ای به همتای روسی خود ولادیمیر پوتین نوشته و ابراز امیدواری کرده است که روابط مسکو و آنکارا به حالت عادی برگردد.

 

 

کد مطلب 3686127

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