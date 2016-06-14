نامه اردوغان به پوتین

رسانه های اعلام کردند: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نامه ای به همتای روسی خود ولادیمیر پوتین نوشته و ابراز امیدواری کرده است که روابط مسکو و آنکارا به حالت عادی برگردد.