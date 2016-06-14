https://mehrnews.com/xFmg6 ۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۱ کد مطلب 3686127 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۱ نامه اردوغان به پوتین رسانه های اعلام کردند: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نامه ای به همتای روسی خود ولادیمیر پوتین نوشته و ابراز امیدواری کرده است که روابط مسکو و آنکارا به حالت عادی برگردد. کد مطلب 3686127 کپی شد مطالب مرتبط اردوغان: مسکو به فعالیت «پ ی د» در روسیه پایان دهد پوتین:ترکیه شریکی مهم است/ اردوغان:به دنبال اعتماد متقابل هستیم «پوتین» اکتبر به ترکیه سفر خواهد کرد پوتین و اردوغان تلفنی به گفتگو پرداختند تاریخ دیدار اردوغان و پوتین در مسکو اعلام شد حل بحران سوریه؛ محور گفتگوهای اردوغان و پوتین در مسکو برچسبها ولادیمیر پوتین رجب طیب اردوغان پوتین
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