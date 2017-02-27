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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۳۳

تاریخ دیدار اردوغان و پوتین در مسکو اعلام شد

تاریخ دیدار اردوغان و پوتین در مسکو اعلام شد

منابع آگاه از سفر ۱۹ و ۲۰ اسفند ماه اردوغان به روسیه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه دیپلماتیک به خبرگزاری اینترفکس اعلام کردند که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه قرار است در روزهای ۹ و ۱۰ ماه مارس سال جاری میلادی به روسیه سفر کند.

خبرگزاری اینترفکس به نقل از منابع آگاه در سفارت ترکیه در روسیه در این باره اعلام کرد: «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه قرار است در روزهای ۹ و ۱۰ ماه مارس سال جاری میلادی (۱۹ و ۲۰ اسفند ماه) به روسیه سفر کرده و در جریان این سفر با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود پیرامون برخی موضوعات به بحث و رایزنی بپردازد.

لازم به ذکر است، جنگنده سوخو-۲۴ روسیه در ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در حال بازگشت از یک مأموریت نظامی علیه تروریست های تکفیری-صهیونیستیِ مورد حمایت محور غربی-عبری-عربی به فرودگاه «حمیمیم» در سوریه بود که با اصابت موشک هوا به هوای یک فروند جنگنده اف-۱۶ ساخت آمریکا توسط ترکیه سرنگون شد؛ اقدامی که به گفته مسکو و به دلیل قرار داشتن این جنگنده در حریم هوایی سوریه غیر قابل قبول محسوب گردید.

درپی این حادثه روابط دو کشور برای مدت نزدیک به ۹ ماه به تنش و تقابل نیز کشیده شد. اما «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در ٢٧ ژوئن سال ٢٠١٦ در نامه­ ای رسمی به پوتین، با ابراز تأسف از سرنگونی جنگنده روس و غیرعمدی خواندن این رویداد، مراتب عمیق همدردی خود را به بستگان خلبان کشته شده ابراز داشته و از آنان تقاضای بخشش کرد؛ اقدامی که سخنگوی کاخ کرملین آن را با عنوان عذرخواهی رسمی رئیس جمهوری ترکیه از روسیه رسانه ­ای کرد.

کد مطلب 3919056

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