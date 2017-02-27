تاریخ دیدار اردوغان و پوتین در مسکو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه دیپلماتیک به خبرگزاری اینترفکس اعلام کردند که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه قرار است در روزهای ۹ و ۱۰ ماه مارس سال جاری میلادی به روسیه سفر کند.

خبرگزاری اینترفکس به نقل از منابع آگاه در سفارت ترکیه در روسیه در این باره اعلام کرد: «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه قرار است در روزهای ۹ و ۱۰ ماه مارس سال جاری میلادی (۱۹ و ۲۰ اسفند ماه) به روسیه سفر کرده و در جریان این سفر با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود پیرامون برخی موضوعات به بحث و رایزنی بپردازد.

لازم به ذکر است، جنگنده سوخو-۲۴ روسیه در ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در حال بازگشت از یک مأموریت نظامی علیه تروریست های تکفیری-صهیونیستیِ مورد حمایت محور غربی-عبری-عربی به فرودگاه «حمیمیم» در سوریه بود که با اصابت موشک هوا به هوای یک فروند جنگنده اف-۱۶ ساخت آمریکا توسط ترکیه سرنگون شد؛ اقدامی که به گفته مسکو و به دلیل قرار داشتن این جنگنده در حریم هوایی سوریه غیر قابل قبول محسوب گردید.

درپی این حادثه روابط دو کشور برای مدت نزدیک به ۹ ماه به تنش و تقابل نیز کشیده شد. اما «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در ٢٧ ژوئن سال ٢٠١٦ در نامه­ ای رسمی به پوتین، با ابراز تأسف از سرنگونی جنگنده روس و غیرعمدی خواندن این رویداد، مراتب عمیق همدردی خود را به بستگان خلبان کشته شده ابراز داشته و از آنان تقاضای بخشش کرد؛ اقدامی که سخنگوی کاخ کرملین آن را با عنوان عذرخواهی رسمی رئیس جمهوری ترکیه از روسیه رسانه ­ای کرد.