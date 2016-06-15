آغاز دور جدید مذاکرات برقی ایران-ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید مذاکرات برق و انرژی ایران و ارمنستان با محور توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه صنایع برق و انرژی بین انستیتوی انرژی ارمنستان و پژوهشگاه نیرو ایران در تهران انجام شد.
براساس تفاهمنامهای که سال گذشته میان پژوهشگاه نیرو ایران و انستیتوی انرژی ارمنستان منعقد شد، بر توسعه همکاریهای تخصصی به ویژه در زمینه ساخت و تولید تجهیزات صنعت برق از جمله اندازهگیر پارامترهای شبکه ۱۰ کیلوولت، اندازهگیر جریان بالا (الکترونیکی) و تجاریسازی نتایج تحقیقات، ثبت اختراع و انجام پروژههای مشترک توافق شد.
با توجه به اعلام آمادگی انستیتوی انرژی ارمنستان به منظور توسعه، تجاری سازی و ثبت اختراع اندازه گیری پارامترهای شبکه ۱۰ کیلوولت و اندازهگیر جریان بالا (الکترونیکی)، دور جدید گفتگوها در تهران انجام شده است.
محمدصادق قاضی زاده رئیس پژوهشگاه نیرو ایران در حاشیه برگزاری این گفتگوها با اشاره به ضرورت انجام پروژههای مشترک و استفاده از ظرفیتهای ارمنستان و موقعیت آن در اورآسیا برای تولید مشترک محصولات و صادرات آن به بازارهای جهانی، گفت: بر اساس مذاکرات انجام گرفته تفاهم اولیه به منظور راهاندازی خط تولید برخی از محصولات برقی در ارمنستان حاصل شد.
سال گذشته در حاشیه برگزاری «سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ارمنستان» به ریاست «حمید چیتچیان» وزیر نیرو که با محوریت افزایش فعالیتهای مشترک اقتصادی و صنعتی، تبادل خدمات فنی و مهندسی و تبادل انرژی در ایروان برگزار شده بود، تفاهم نامهای بین پژوهشگاه نیرو ایران و انستیتوی انرژی ارمنستان مبادله شد.
