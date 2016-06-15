بهره مندی ۴ هزار مددجو در کرمانشاه از برنامه های اوقات فراغت

کامیار جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برنامه های غنی سازی اوقات فراغت مددجویان در قالب تشکیل کلاس های آموزشی در کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد اجرایی می شود، گفت: طی تابستان امسال ۱۴ کانون موقت و دائم کمیته امداد استان کرمانشاه میزبان مددجویان تحت حمایت است.

جمشیدی به خانواده محور بودن فعالیت های کانون های تابستانی کمیته امداد نیز اشاره و تاکید کرد: تمامی اعضای خانواده های مددجو اعم از مادران، دختران درآستانه ازدواج و بازمانده از تحصیل، دانش آموزان و دانشجویان می توانند به صورت رایگان از آموزش های کانون های فرهنگی بهره مند شوند.

وی پیش بینی کرد: در سالجاری جهت اجرای برنامه های تابستانه و غنی سازی اوقات فراغت مددجویان بیش از شش میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال اعتبار از سوی کمیته امداد هزینه شود.

جمشیدی افزود: برنامه های تابستانی کانون های این نهاد همزمان با نخستین روز از تیرماه آغاز و به صورت مداوم تا پانزدهم شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: پیش بینی می شود در تابستان ۹۵ اوقات فراغت بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ مددجو تحت حمایت کمیته امداد استان غنی سازی شود.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با یادآوری اینکه امسال شروع فعالیت های کانون های فرهنگی تربیتی با ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرده تصریح کرد: با توجه به این تقارن مبارک؛ عمده فعالیت های کانون ها بر اجرای دوره های آموزشی قرآنی، اعتقادی، اخلاقی و مذهبی برنامه ریزی شده است.

برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای، هنری، ورزشی و اردوهای یک روزه از دیگر برنامه های کانون های فرهنگی کمیته امداد به شمار می رود که جمشیدی به آن ها اشاره کرد.

کامیار جمشیدی همچنین در بخشی از سخنانش به معرفی کمیته امداد استان کرمانشاه به عنوان دستگاه برتر در استان از سوی سازمان ورزش و جوانان جهت بهینه سازی اوقات فراغت مددجویان اشاره و خاطرنشان کرد: این افتخار با تلاش همکاران و امدادگران خدوم این نهاد و تعامل خوب مددجویان به دست آمده است.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در پایان گفت: از آنجا که هدف از خلقت انسان دستیابی به جایگاه خلیفه الهی است امیدواریم با اجرای برنامه های غنی سازی اوقات فراغت بتوانیم موجب بهره مندی کامل از تمام لحظات عمر محدود انسان شویم.