آمادگی بانک مرکزی برای تمدید بازپرداخت بدهی واحدهای صنعتی راکد

به گزارش خبرنگار مهر، « وزارت صنعت به تازگی از بانک مرکزی خواسته است تا بدهی هفت هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی راکد را به منظور احیا برای مدت یک سال به تعویق بیندازد» خبرنگار مهر در نشست خبری ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که شامگاه چهارشنبه پس از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز برگزار شد، با استناد به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت به طرح این سوال از سیف پرداخت؛ که آیا بانک مرکزی با درخواست وزارتخانه موافق است.

سیف در پاسخ به خبرنگار مهر، اظهار کرد: بانک مرکزی در جلسات ستاد اقتصادی دولت به این جمع بندی رسیده و برای موافقت با این درخواست اعلام آمادگی کرده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تقاصای وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد خاصی ندارد و نظام بانکی از قبل با این درخواست موافقت کرده است، گفت: دلیل حضورم در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز اصرار بر تحقق اهدافی است که مبنی بر این تصمیم اتخاذ شده است.

بانک مرکزی ۱۶ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط اختصاص داده است، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تصمیم نظام بانکی محدود به ۱۶ هزار میلیارد تومان نیست، گفت: بانک مرکزی جیره بندی و کارهای از این قبیل را به مصلحت اقتصاد کشور و نظام بانکی نمی داند.

سیف در ادامه با تاکید بر اینکه جهت گیری ها باید بدون ایجاد التهاب منجر به رشد و تولید در کشور شود، گفت: کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها بازوی اجرایی مناسبی برای نظام بانکی است و مدیران نظام بانکی با مشارکت در کارگروه های تسهیل در حقیقت موانع سر راه تولید را بررسی می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه به هیچ وجه ما نمی گوییم همه واحدهای راکد باید از فیلتر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عبور کنند، گفت: نظام بانکی موظف است به همه بانگاه های که در این تعریف جا می گیرند از جمله بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط که قادرند با تسهیلات بانکی چرخ تولید را به حرکت درآوردند ولو اینکه چک برگشتی یا مطالبات غیرجاری داشته باشند، خدمات ارائه کند مشروط بر اینکه کارگروه و بانک به این نتیجه رسیده باشد که با این اقدام چرخ تولید کشور به حرکت خواهد افتاد.

سیف با تاکید بر اشتعالزایی واحدهای تولیدی، اظهار امیدواری کرد اتخاذ این تصمیمات در سالی که مزین به نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل است منجر به رشد اقتصادی کشور شود و نظام بانکی به اجرای تصمیمات اتخاذ شده تعهد کامل دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: بانک ها با تقاصای تمدید یک‌ساله بازپرداخت بدهی بنگاه های که بدهی غیرجاری آنها کمتر از یک میلیارد تومان است موافقت می کنند تا این واحدها بدون دغدغه چرخ تولید را به حرکت درآوردند این روش بانک ها را به صورت مسئولانه در خدمت رشد، توسعه تولید و افزایش صادرات و ایجاد اشتغال قرار می دهد.