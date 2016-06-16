علی اکبر خراسانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت مبلمان شهری در ارتقای کیفی زندگی مردم ساکن در شهرها اظهار داشت:شهر ملارد نیز از این روال و قاعده مستثنی نیست و با وجود اهمیت بسیار بالای کیفیت مبلمان شهری در شاخص های توسعه پایدار، منطقه ملارد با ضعف و کاستی هایی جدی در این حوزه روبرو است.

شهردار ملارد گفت:با عنایت به نیازهایی که در این حوزه احصا شده، تلاش می کنیم اقدامات و تدابیر لازم را در این خصوص اجرایی و عملیاتی کنیم.

وی افزود:بافت جمعیتی شهر ملارد و حضور و سکونت انبوهی از خانوارها در بخش مرکزی این شهرستان، ضرورت توسعه و افزایش چنین امکاناتی را اجتناب ناپذیر ساخته است.

خراسانی افزود:بدون تردید، نقش ساکنان این شهر نیز در تأمین و حفظ چنین امکاناتی بسیار تأثیرگذار است، زیرا گاهی مشاهده می شود عده بسیار معدودی بنا به دلایل نامعلوم در حفظ چنین امکاناتی سهل انگاری می کنند.

شهردار ملارد عنوان کرد:انکار نمی کنیم که مبلمان شهری ملارد ضعیف است و اقداماتی برای تقویت و ارتقای کمی و کیفی آن نیز در حد بضاعت عملیاتی شده اما گاهی تخریب هایی در پروژه های اجرایی شده بروز پیدا می کند که چنین اقدامات مخربی، تمامیت شهر و شهروندان این منطقه را متضرر می کند.

خراسانی یادآور شد:هر طرح و برنامه ای که تعریف و اجرایی می گردد از محل عوارض، مالیات ها ومبالغی است که از مردم اخذ ودریافت می شود و بدون تردید در چنین شرایطی باید عده قلیلی که در حفظ امکانات بی توجهی می کنند، مصالح شهر و منافع عمومی را با دقت هر چه بیشتری مد نظر قرار دهند.