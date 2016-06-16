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۲۷ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۲۲

شهردار ملارد:

مبلمان شهری ملارد ضعیف است

مبلمان شهری ملارد ضعیف است

ملارد-شهردار ملارد گفت:ضعف و کاستی در مبلمان شهری این منطقه غیر قابل انکار است و مجموعه مدیریت شهری از هیچ اقدام سازنده ای برای رفع نواقص در این عرصه متناسب با بضاعت موجود دریغ نخواهد کرد.

علی اکبر خراسانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت مبلمان شهری در ارتقای کیفی زندگی مردم ساکن در شهرها اظهار داشت:شهر ملارد نیز از این روال و قاعده مستثنی نیست و با وجود اهمیت بسیار بالای کیفیت مبلمان شهری در شاخص های توسعه پایدار، منطقه ملارد با ضعف و کاستی هایی جدی در این حوزه روبرو است.

شهردار ملارد گفت:با عنایت به نیازهایی که در این حوزه احصا شده، تلاش می کنیم اقدامات و تدابیر لازم را در این خصوص اجرایی و عملیاتی کنیم.

وی افزود:بافت جمعیتی شهر ملارد و حضور و سکونت انبوهی از خانوارها در بخش مرکزی این شهرستان، ضرورت توسعه و افزایش چنین امکاناتی را اجتناب ناپذیر ساخته است.

خراسانی افزود:بدون تردید، نقش ساکنان این شهر نیز در تأمین و حفظ چنین امکاناتی بسیار تأثیرگذار است، زیرا گاهی مشاهده می شود عده بسیار معدودی بنا به دلایل نامعلوم در حفظ چنین امکاناتی سهل انگاری می کنند.

شهردار ملارد عنوان کرد:انکار نمی کنیم که مبلمان شهری ملارد ضعیف است و اقداماتی برای تقویت و ارتقای کمی و کیفی آن نیز در حد بضاعت عملیاتی شده اما  گاهی تخریب هایی در پروژه های اجرایی شده بروز پیدا می کند که چنین اقدامات مخربی، تمامیت شهر و شهروندان این منطقه را متضرر می کند.

خراسانی یادآور شد:هر طرح و برنامه ای که تعریف و اجرایی می گردد از محل عوارض، مالیات ها ومبالغی است که از مردم اخذ ودریافت می شود و بدون تردید در چنین شرایطی باید عده قلیلی که در حفظ امکانات بی توجهی می کنند، مصالح شهر و منافع عمومی را با دقت هر چه بیشتری مد نظر قرار دهند.

کد مطلب 3687351

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