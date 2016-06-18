«مردی از تبار اژدها» در بازار کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «مردی از تبار اژدها» نوشته آرمان آرین به تازگی توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب دومین جلد از سه گانه «پتش خوآرگر» است که به قلم آرین منتشر می‌شود.

«پَتَش خوآرگر» عنوان سه گانه دیگری از سه گانه‌های داستانی آرمان آرین است که مبنای وقایع آن، کتاب اوِستا و بُندَهش است. آرین، کارشناس ارشد رشته فیلمنامه نویسی از دانشگاه هنر تهران است. جوایز کتاب سال ایران، جایزه ادبی پایور و... از جمله جوایزی هستند که این نویسنده به خاطر تولید بیش از ۳۰ اثر داستانی از آن خود کرده است.

رمان «مردی از تبار اژدها» به‌عنوان کتاب صد و هفتاد و نهم مجموعه «رمان نوجوان» نشر افق به چاپ رسیده و نویسنده پیش از شروع داستان آن نوشته است: «این داستان را که برای نخستین بار در تاریخ، بازآفرینی داستان‌های اوستا و بندهش به کالبد رمان تقدیم می کنم به زادگاه پدری‌ام، دیار خیال انگیز سوادکوه، آلاشت و زیرآب که روزگاری پتش خوآرگر شان می خواندند.»

بخش های مختلف رمان «مردی از تبار اژدها» به ترتیب عبارت است از: شکافندگان، اژدهای دومین، خاموشی فراموشی، دیوها و آدم‌ها، به بند کشیدگان، پیتَوُنَ پَری دوست، ملکه نقابدار، پیشنهادی برای صلح، زیر سرو کهنسال، کورسویی برای نجات، فرّه جای فرّه، دیدار با سِتیهَنده، نُه گودال، تازندگان شرق، موش پری، تاریخ دشنه‌ها، پیغام رهایی، سرآغاز راه، شکار پای آن برکه، جاسوسکان ناپایدار، گلیم گوش، جدایی جاودانه، شهربُد پسرِ بُستان، هیولاکُش، اَپوش دیو، بربام بلند آن انبوه سحرانگیز، آن گنج‌های خفته، در جست و جوی دانایی، رادمرد، اژدهای نخستین، بازگشت خیانتکار، مازندران، آن بند زرین، گوشوروَن، بندر آموی، دیدار فاتحان، پری وشانه، شهری بر فراز دریاچه.

انتهای کتاب نیز بخشی با عنوان «درباره برخی نام ها و واژه ها» درج شده است.

در قسمتی از این رمان می خوانیم:

هیاهویی که در پس درخت‌های دورتر بود همچنان ادامه داشت و از نبردی هولناک در قلب جنگل خبر می‌داد که امیدهای آن سه تن برای رسیدن کمکی هر چه زودتر را ناامید می‌کرد! سرانجام موش پری های وحشی تصمیم خودشان را گرفتند و آهسته در اطراف آن صخره پراکنده شدند. پیدا بود که این بار می خواهند از چند جهت حمله ور شوند و نیروی مبارزان را ناگهان در میان خودشان در هم بکوبند و خفه کنند. فِریا دست به تیردانش برد و دید که سه تیر بیشتر برایش نمانده است! پس بی درنگ یکی را برداشت و به سوی نزدیک ترین موش پری انداخت که می‌کوشید از راه باریک پشت صخره‌ها به آن‌ها حمله ور شود. اما هیولا با هوشیاری، تیر را با لبه تیز روی بالش پس زد و به پیشروی خویش ادامه داد!

این کتاب با ۲۴۰ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۱۹۵ هزار ریال منتشر شده است.