محمدرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت فوتبال استان قم در زمینه فعالیت مدارس فوتبال با وسواس زیادی برخورد میکند و تمهیداتی برای افزایش سطح کیفی مدارس فوتبال و مقابله با سودجویی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: هیئت فوتبال استان قم برای فعالیت مدارس فوتبال و فوتسال علاوه بر مربیان، ۲ آیتم به نامهای مؤسس و مدیر مدرسه فوتبال تعریف کرده که هر یک وظایف جداگانهای دارند.
مسئول کمیته جوانان هیئت فوتبال قم گفت: بر این اساس، مؤسس مدرسه فوتبال صاحب امتیاز آن محسوب میشود که مدیر مدرسه فوتبال را به هیأت فوتبال معرفی میکند و مدارس فوتبال امسال برای دریافت مجوز فعالیت سال ۹۵ خود باید ۶۰۰ هزار تومان به هیأت فوتبال استان قم پرداخت کنند.
عباسی بیان داشت: مدارس فوتبال علاوه بر این به منظور ضمانت حسن اجرای برنامهها و تعهدات خود باید چکی ۳ میلیون تومانی را به هیأت فوتبال استان قم تحویل دهند و این به منظور ایجاد شرایط برای عمل مدارس فوتبال به تعهدات است.
وی عنوان کرد: شرایط تأهل برای مدیریت مدارس فوتبال، نداشتن سوء پیشینه کیفری و اعتیاد، در اختیار داشتن اساسنامه و گواهی ثبت شرکتها برای باشگاه متقاضی پروانه مدارس فوتبال از شروط راه اندازی مدرسه فوتبال است.
مسئول کمیته جوانان هیئت فوتبال قم تصریح کرد: خانوادهها نسبت به حقوق خود در مدارس فوتبال آگاه باشند و تعهداتی که مدارس فوتبال در زمان ثبت نام عنوان کردهاند را از این مدارس فوتبال بخواهند.
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