به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال سپاهان ایران و آخال ترکمنستان از ساعت ۱۷:۱۵ امروز در هفته سوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه نقشجهان برگزار شد که نیمه اول این بازی با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.
در دقایق ابتدایی سپاهان سوار بازی بود و بازیکنان آخال دو تا سه پاس صحیح بیشتر نمیتوانستند رد و بدل کنند نهایتاً در دقیقه ۸ سپاهانیها نخستین خطر جدی را رو دروازه آخال با ارسال مواج آلوز ایجاد کردند که نهایتاً با ضربه سر حاجیعید با فاصله اندکی از کنار دروازه خارج شد.
سپاهانیها رفتهرفته فشار را افزایش دادند و در دقیقه ۱۶ محمد دانشگر در محوطه جریمه آخال سرنگون شد و در حالی که اعتقاد به پنالتی داشت داور چنین اعتقادی نداشت و ترجیح داد بازی ادامه پیدا کند. در دقیقه ۲۵ پاس حاجیعیدی در محوطه جریمه به آریا شفیع دوست رسید ولی ضربه شفیع دوست توسط بازیکنان آحال دفع شد ولی در ادامه توپ ریباندی به سانچز رسید تا با یک کاتبک زیبا توپ را به آلوز برساند اما توپ آلوز نیز از کنار دروازه خارج شد.
تراکم مدافعان آحال و بیدقتیهای فردی بازیکنان سپاهان باعث شد توپ تا محوطه جریمه آحال پیشبرود اما خبری از گل نباشد. در دقیقه ۳۶ ارسال زیبای سانچز روی سر رضاوند نشست و با بدشناسی به تیرک روازه خورد و راهی به دروازه نیافت.
در دقیقه ۴۴ ارسال مواج امید نورافکن به مجید عیاری رسید ولی علیاری با پشت سر توپ را به خارج از دروازه فرستاد.
سپاهانیها در نیمه نخست بر توپ و میدان سوار بودند اما فشارها راه بهجایی نبرد تا در نیمه نخست بدون بدون گل به پایان برسد.
